Carlos Alcaraz si ferma per infortunio e dà forfait: ecco le ultime

Un vero e proprio colpo di scena all'inizio della tournée europea con i tornei sul cemento indoor. Carlos Alcaraz ha scelto in modo precauzionale di ritirarsi dall'Atp 500 di Basilea, dopo aver accusato un infortunio che ha immediatamente allarmato i tifosi spagnoli.

Il giovane 20enne ha comunicato di aver rimediato un’infiammazione al piede sinistro e un - sembrerebbe piccolo - fastidio ai muscoli glutei. Per questo motivo il giocatore iberico, di comune accordo con lo staff tecnico con a capo coach Juan Carlos Ferrero, ha preso l'amara decisione di ritirarsi dalla competizione svizzera, in programma dal 23 al 29 ottobre.

Il forfait ha liberato un posto per l'esperto tennista di casa Stan Wawrinka, che così è entrato di diritto nel tabellone principale senza usufruire della wild card. Il pass affidato dagli organizzatori è stato riassegnato al giovane 21enne Leandro Riedi.

Alcaraz spera di tornare al meglio della forma per partecipare al Master 1000 di Parigi Bercy: l'appuntamento in Francia, alla quale sarà presente Novak Djokovic, anticipa il grande finale di stagione con le Nitto Atp Finals.

La rinuncia a Basilea complica e non poco la possibilità dello spagnolo di chiudere l'anno al numero uno del mondo: una notizia invece molto positiva per il campione serbo, che può conservare la posizione.

