Corretja giustifica il periodo no di Carlos Alcaraz: "Siamo abituati ai Big Three..."

Nelle ultime settimane Carlos Alcaraz è apparso lontano parente del giovane campione capace di battere Novak Djokovic in finale a Wimbledon. La trasferta asiatica del 20enne spagnolo non è stata entusiasmante.

Prima l’uscita a Pechino in semifinale contro il nostro Jannik Sinner, poi l’eliminazione più inaspettata per mano di Grigor Dimitrov a Shanghai agli ottavi di finale. Probabilmente un calo di forma, dopo una stagione per lui quasi da incorniciare, o forse un po’ di stanchezza accumulata dai numerosi impegni stagionali.

Questo non è dato saperlo, ma tra un mese esatto di giocherà il torneo principe che riunisce gli otto migliori tennisti della stagione, le Finals, e il murciano vorrà sicuramente farsi trovare al massimo delle sue potenzialità.

Intervistato da Eurosport, Alex Corretja, ha parlato dell’attuale momento no del 2 volte campione slam, abbassando i toni su un ipotetico periodo di crisi. Il commentatore televisivo, connazionale di Carlos, lo ha giustificato dicendo che è impossibile mantenere un livello così alto tutta la stagione, e qualche passo a vuoto è assolutamente comprensibile: "Il tour asiatico di Alcaraz non è nulla di cui preoccuparsi.

Non gli attribuisco alcuna importanza. Ogni torneo, ogni settimana, ogni partita è un'esperienza per Alcaraz. È quasi impossibile fare meglio. Carlos arriverà a un punto in cui dovrà scegliere i tornei come Djokovic.

Siamo abituati a periodi in cui Nadal, Djokovic e Federer entravano nei Masters 1000 e li vincevano come se nulla fosse, ma è più normale che Carlos faccia una semifinale contro Sinner (a Pechino) e poi si faccia sorprendere da Dimitrov (a Shanghai).

Mantenere un livello di gioco del 100% nelle 80 partite che gioca all'anno è impossibile. Uno dei punti chiave per Alcaraz è la giusta programmazione, a causa di tutti i viaggi, gli allenamenti e i cambiamenti di orari e alberghi", ha spiegato.

Il rammarico di Alcaraz

Chiaramente per gli addetti ai lavori tiene banco la corsa al numero uno, che si stanno contendendo in questo finale di stagione lo spagnolo e Novak Djokovic, al momento in testa. Dopo la sconfitta contro Dimitrov, Alcaraz è apparso un po’ rammaricato per aver ‘sprecato’ un’occasione potenzialmente importante per avvicinare il primato del serbo: “Dopo questa sconfitta sarà più dura tornare al numero 1.

Mi aspettano ancora alcuni tornei, quindi cercherò di fare del mio meglio. Cercherò di vincerli, se voglio avere la possibilità di chiudere l'anno al primo posto. Sto perdendo molte opportunità per riuscirci”, ha detto.