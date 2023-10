Carlos Alcaraz sulla corsa al numero uno: "Sto perdendo troppe occasioni"

© Lintao Zhang/Getty Images

Ennesima sorpresa al Master 1000 di Shanghai. Dopo Daniil Medvedev e Jannik Sinner, agli ottavi di finale cade anche il numero uno del seeding Carlos Alcaraz, che si arrende in tre set contro un monumentale Grigor Dimitrov.

Dopo aver vinto in rimonta il primo set lo spagnolo, piuttosto nervoso, alza inspiegabilmente la percentuale di errori non forzati, con il bulgaro che dall’altro lato gioca un tennis solidissimo, non concede palle break nei successivi due set e si impone col punteggio di 5-7 6-2 6-4.

In conferenza stampa il due volte campione slam ha provato a spiegare i motivi del suo calo durante il match.

Le parole di Carlos Alcaraz in conferenza stampa

Alcaraz si è complimentato col suo avversario per la prestazione di forza.

“Penso che giochi benissimo. Ha giocato una grande partita dall'inizio fino all'ultima palla, senza alti e bassi nel suo gioco. Rispetto alle partite che abbiamo giocato in precedenza, oggi era su un altro livello. Quindi, congratulazioni a lui.

Dovrò essere migliore se voglio battere questo Grigor” ha commentato il 20enne spagnolo. Il due volte campione slam ha poi analizzato la partita: “Probabilmente dovevo iniziare meglio il secondo set. Credo di aver commesso alcuni errori nel primo game che non avrei dovuto commettere.

È stato un po' sorprendente anche per me il modo in cui ha iniziato il secondo set, dopo un primo set difficile per lui. Come ho detto, non ha avuto alti e bassi nel suo gioco. Dopo un ottimo primo set, ha iniziato molto bene il secondo e ha mantenuto un livello di intensità molto alto sia nel secondo che nel terzo set.

Non mi ha permesso di mettere in campo il mio gioco. Credo che questa sia stata la chiave dell'incontro. Ero sempre in difesa, non riuscivo a trovare un altro modo per attaccare”. Il tennista iberico ha poi parlato della possibilità di chiudere l’anno da numero uno.

“Dopo questa sconfitta sarà più dura tornare al numero 1. Mi aspettano ancora alcuni tornei, quindi cercherò di fare del mio meglio. Cercherò di vincerli, se voglio avere la possibilità di chiudere l'anno al primo posto.

Sto perdendo molte opportunità per riuscirci” ha dichiarato Alcaraz, che ha poi aggiunto: “Penso di stare giocando un ottimo tennis. Anche se non ho raggiunto i quarti di finale o ho perso in semifinale, penso di giocare un ottimo tennis.

Quindi devo allenarmi al cento per cento in queste settimane prima di Basilea, che è il prossimo torneo per me, e cercherò di fare del mio meglio in quel torneo”