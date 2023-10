Carlos Alcaraz dopo la sfida con Evans: "Tra le partite più difficili di quest'anno"

© Lintao Zhang/Getty Images

Soffre, lotta, rimonta, vince. È più o meno questo il riassunto della prova di Carlos Alcaraz contro Daniel Evans al secondo turno del Master 1000 di Shanghai. Contro un avversario che gli ha spesso dato filo da torcere negli ultimi scontri diretti, il tennista spagnolo riesce ad imporsi giocando da campione nei momenti decisivi, come nel tiebreak del primo set.

Finisce 7-6 (1) 6-4 per il due volte campione slam, che si qualifica agli ottavi di finale, dove ad attenderlo ci sarà Grigor Dimitrov. A fine partita il tennista spagnolo ha commentato la sua vittoria sul britannico, spiegando qual è stata la chiave per il successo finale.

Le parole di Carlos Alcaraz a fine partita

Per Alcaraz si tratta della quarta vittoria in altrettanti incontri contro Evans, la terza nel 2023. “Credo che le condizioni siano molto diverse da quelle degli US Open. Qui il campo è più lento rispetto a New York, quindi ho dovuto adattare un po' il mio gioco.

Probabilmente lui è stato più aggressivo rispetto agli altri incontri. È stata una delle partite più difficili che ho giocato quest'anno, al di fuori del Grande Slam. Per vincere ho dovuto essere forte mentalmente e fisicamente” ha dichiarato il 20enne spagnolo.

Alcaraz ha poi parlato degli aspetti decisivi per ottenere questa vittoria. “Credo che rimanere forti mentalmente sia stata la chiave per poter vincere questa partita, perché ho avuto molte opportunità che ho mancato.

Sarebbe stato facile perdere la testa, e credo di essere rimasto forte in quei momenti, e di aver continuato a giocare, aspettando le mie occasioni e cercando di dare il meglio di me in ogni momento” ha detto il murciano.

Sul suo prossimo avversario agli ottavi, il bulgaro Dimitrov. “Abbiamo giocato grandi partite. Penso che abbia un ottimo gioco, è un giocatore di grande talento. Ti offre molti colpi in campo, quindi sarà un po' difficile per me.

Cercherò di essere sempre concentrato e di non permettergli di dominare il gioco. Penso che si sentirà a suo agio se la partita andrà dalla sua parte, quindi cercherò di metterlo sotto pressione e vedremo come andrà” ha commentato Alcaraz.