Carlos Alcaraz: "Daniil Medvedev o Jannik Sinner? Ecco di chi ho più paura"

“È stato grandioso. Mi sto godendo ogni match in Cina. Mi sono sentito bene in campo. Senza vivere alti e bassi, riesco ad esprimere lo stesso livello per tutta la partita. Lui ha alzato il ritmo nella parte centrale del secondo set, ma il mio livello di concentrazione è rimasto alto.

Penso sia questa la cosa che mi rende più felice della mia prestazione odierna” . Carlos Alcaraz, all’esordio assoluto al Masters 1000 di Shanghai, ha superato l’ostacolo Gregoire Barrere imponendosi con il punteggio di 6-2, 7-5 in un’ora e 42 minuti di gioco” .

Il tennista spagnolo ha allungato la striscia di successi consecutivi ottenuti nelle prime partite giocate in un torneo raggiungendo quota quindici e vinto il 62esimo match in stagione: nessuno ha fatto meglio di lui sotto questo punto di vista.

Alcaraz: "Preferisco sfidare Medvedev o Sinner? Difficile rispondere"

“Onestamente, non sento la tensione all’inizio di un torneo. Mi focalizzo sulle cose che devo fare per migliorare, quelle che devo fare meglio in campo.

Questo è ciò a cui penso, non sento alcuna pressione” , ha spiegato Alcaraz in conferenza stampa. “Come ho detto a Pechino, l’energia che ti trasmette il pubblico in Cina è fantastica.

Mi è piaciuto molto giocare sul Diamond Stadium a Pechino. Mi sono sentito alla grande anche sullo Stadium Court presente qui a Shanghai. È un campo incredibile. Il pubblico è sempre eccezionale, anche durante gli allenamenti i campi sono pieni.

È una sensazione meravigliosa per me. Non mi aspettavo tutto questo prima di arrivare in Cina” . Considerando quanto accaduto a Pechino la scorsa settimana, Daniil Medvedev e Jannik Sinner sembrano essere i due principali avversari di Alcaraz a Shanghai.

“Chi ho più paura di affrontare tra Medvedev e Sinner? È dura( ride, ndr) . Entrambi. Ho visto che Medvedev quest’anno ha vinto 42 o 43 partite sul cemento; un fantastico risultato. Ovviamente Jannik mi ha battuto a Pechino esprimendo un altissimo livello.

Vorrei davvero affrontarli entrambi, ma prima devo giocare e vincere le mie partite. Sono due giocatori che hai paura di affrontare in generale, ma amo questo tipo di sfide. Voglio giocare al massimo per raggiungere la finale per poi affrontare probabilmente uno di loro due” .