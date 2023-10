"Penso sempre a Novak Djokovic" - Carlos Alcaraz stupisce sulla rivalità con il serbo

© Matthew Stockman/Getty Images

“Conquistare di nuovo la prima posizione: è questo il mio principale obiettivo nell’ultima parte di stagione” . Carlos Alcaraz non si nasconde e, a pochi gironi dell’esordio assoluto al Masters 1000 di Shanghai, lancia la sfida a Novak Djokovic.

Il campione serbo ha deciso di non partecipare alla tournée asiatica dopo aver conquistato il 24esimo Slam agli US Open alimentando i pensieri di controsorpasso dello spagnolo. Djokovic e Alcaraz si sono affrontati tre volte nel 2023 e il belgradese ha trionfato in due occasioni.

La prima in semifinale al Roland Garros, quando i crampi hanno impedito ad Alcaraz di essere competitivo a partire dal terzo set; la seconda, invece, nell’epica finale del Western & Southern Open. A un passo dalla sconfitta, Djokovic ha trovato il modo di superare le difficoltà fisiche e annullare un match point al rivale.

Alcaraz si è imposto in un’altra incredibile battaglia: andata in scena sul Campo Centrale più famoso del mondo. Lo spagnolo ha vinto per la prima volta Wimbledon battendo Djokovic al quinto set sui prati dell’All England Club.

Carlos Alcaraz, la rivelazione sulla rivalità con Novak Djokovic

Ai microfoni dell’ATP è stata rivolta una chiara domanda ad Alcaraz: “Quanto è presente Novak Djokovic nella tua mente? “ .

Il 20enne ha risposto in maniera molto sincera. “Praticamente in ogni allenamento. Non mentirò. Mi alleno con un obiettivo, gioco un torneo con un obiettivo. Voglio provare a chiudere la stagione da numero uno del mondo.

Novak è nella mia mente, anche durante gli allenamenti. Quando penso a lui, penso che devo allenarmi al meglio, colpire ogni palla al 100% per riuscire a prenderlo” , ha confessato Alcaraz.



"How much is Novak Djokovic on your mind?"



"Almost in every practice!" 🤣@carlosalcaraz on his rivalry with @DjokerNole! pic.twitter.com/GTDebDqS5h — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2023

Alcaraz cercherà di partitre nel migliore dei modi a Shanghai, affronteràal secondo turno, dopo la sconfitta subita in semifinale al torneo ATP 500 di Pechino ai danni di

L'italiano ha poi battuto anche Daniil Medvedev e sollevato al cielo il nono trofeo in carriera.