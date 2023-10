Carlos Alcaraz su Jannik Sinner: "Non sono sorpreso. Può battere chiunque"

© Yanshan Zhang/Getty Images

“Non ho ancora avuto il tempo di visitare la città. Ho raggiunto il circolo e provato i campi, ma sfrutterò il mio giorno libero per farlo. Sono pronto ad allenarmi e competere, non vedo l’ora di iniziare” .

Carlos Alcaraz è pronto per l’esordio assoluto al Masters 1000 di Shanghai, torneo che non ha mai disputato prima. Lo spagnolo, considerando l’assenza di Novak Djokovic, sarà la testa di serie numero uno e affronterà Gregoire Barrere al secondo turno.

I principali ostacoli presente sul cammino di Alcaraz dovrebbero essere inizialmente Daniel Evans, Karen Khachanov e Taylor Fritz.

Il commento di Alcaraz sulla finale tra Sinner e Medvedev

Il fenomeno di Murcia ha perso per la quarta volta contro Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Pechino, un avversario che soffre e che rispetta molto.

L’italiano ha conquistato il nono titolo al China Open sfatando il tabù Daniil Medvedev in finale. Un risultato che non ha sorpreso Alcaraz. “Non ho visto l’intero match, ma non sono affatto sorpreso.

Conosco le qualità di Sinner e il livello che è in grado di esprimere. È uno dei migliori al mondo e può battere chiunque. Non sono sorpreso della finale” , ha dichiarato Alcaraz in conferenza stampa.

“So che ha perso sei partite consecutive contro Medvedev, ma a volte puoi diventare un giocatore migliore grazie a determinate sconfitte. Studi il gioco del tuo avversario e capisci cosa hai sbagliato nei precedenti match per migliorare ed essere in grado di battere un rivale la prossima volta.

Sono davvero felice per lui, ma sinceramente mi aspettavo la sua vittoria, perché stava giocando a un incredibile livello” . L'obiettivo principale di Alcaraz è tornare nel minor tempo possibile sulla vetta del ranking mondiale.

"Conquistare di nuovo la prima posizione: è questo il mio principale obiettivo nell'ultima parte di stagione" , ha continuato lo spagnolo. "Ma devo anche imparare dai fallimenti per migliorare ogni giorno. Ovviamente il numero uno è nella mia mente" .