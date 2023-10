Carlos Alcaraz su Jannik Sinner: "Un tennista completo. È uno dei migliori al mondo"

© Yanshan Zhang/Getty Images

Carlos Alcaraz è umano, o almeno, forse abbiamo trovato la sua kriptonite. Stiamo parlando di Jannik Sinner, che col successo nella semifinale dell’Atp 500 di Pechino col punteggio di 7-6(4) 6-1, diventa il primo tennista del circuito ad aver battuto almeno quattro volte il 20enne di Murcia.

In un match che di fatto è durato soltanto un set, l’altoatesino ha messo in mostra le lacune del due volte campione slam, apparso in grande difficoltà nell’arginare i colpi del suo avversario. In conferenza stampa lo spagnolo ha analizzato le sue difficoltà contro il tennista di San Candido.

Carlos Alcaraz: “Nel secondo set ero fuori mentalmente”

Alcaraz ha valutato così la propria partita: “Penso di aver giocato un buon livello di tennis nel primo set, come dico di solito nella maggior parte delle conferenze stampa, ho cercato di sfruttare le mie possibilità.

Ho avuto alcune occasioni per ottenere il secondo break nel primo set ma non le ho sfruttate, poi sono arrivate altre palle break, ma non ho sfruttato nemmeno quelle. Contro giocatori come Jannik, se non sfrutti queste occasioni, è più difficile vincere.

È qualcosa che devo imparare”. Il numero due del mondo ha ammesso di non aver trovato le giuste contromisure per contrastare il gioco di Sinner. “Ovviamente anche lui ha giocato un grande livello di tennis, mi ha costretto a cambiare un po' il mio gioco.

Non potevo fare il mio solito, ho provato a giocare più profondo, ma non ci sono riuscito. Ho provato a usare una tattica diversa, ma non sono riuscito nemmeno con quella. Questa è un'altra cosa che dovrò imparare se voglio battere Jannik.

Poi nel secondo set ero fuori mentalmente, mi lamentavo troppo, cosa che rende davvero difficile giocare al meglio, è quello che ci vuole per essere arrabbiati con se stessi” ha detto Alcaraz. Carlitos ha poi lodato il gioco del suo avversario.

“È un giocatore molto completo, ha fatto quasi tutto bene, ti spinge al limite su ogni colpo. Devi colpire ogni palla alla perfezione se vuoi essere vivo nel punto. Anche se pensi di aver colpito la palla molto, molto bene, lui può anche colpirla più forte di te.

È una cosa che fa molto, molto bene. Anche la sua risposta è incredibile e il suo servizio è davvero buono. È davvero difficile giocare contro di lui, credo che anche la sua mobilità sia molto buona, devi trovare un modo per batterlo o essere pericoloso per il suo tennis.

È complicato, ecco perché è uno dei migliori al mondo” ha dichiarato il 20enne spagnolo.