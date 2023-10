Il cammino di Carlos Alcaraz a Shanghai: il tabellone sorride allo spagnolo

© Elsa/Getty Images

Carlos Alcaraz è attualmente impegnato a Pechino dove in queste ore si giocherà l’accesso alle semifinali nella sfida d’alta classifica con il norvegese Casper Ruud. Potrebbe riproporsi, qualora lui vincesse e Jannik Sinner superasse Grigor Dimitrov, l’ennesimo remake del match che appassiona migliaia di appassionati di tennis.

Il calendario Atp è però fittissimo e una volta terminato il torneo a Pechino, andrà in scena il Masters 1000 di Shanghai, che non si svolgeva dal periodo pre Covid. Questa mattina è stato reso noto il sorteggio con tutti i possibili abbinamenti.

Ovviamente prenderà parte anche il campione in carica di Wimbledon, che cercherà in questi ultimi impegni di rosicchiare punti utili a Novak Djokovic, per provare a concludere la stagione in testa al ranking.

Il tennista murciano, complice l’assenza del serbo, sarà testa di serie numero uno. Il serbo smaltite le fatiche a Flushing Meadows, potrebbe giocare direttamente Parigi Bercy, prima di cercare il sesto titolo alle Atp Finals di Torino, che andranno in scena dal 12 al 19 novembre.

Non impossibile il sorteggio per il 20enne numero uno del seeding, almeno fino all’eventuale finale. Carlos non incontrerà prima della finale Daniil Medvedev, seconda forza del torneo, Holger Rune e Jannik Sinner, che sono stati estratti nella parte opposta del tabellone.

I primi turni non dovrebbero rappresentare per lui grosse problematiche. Dopo un bye iniziale Carlos si troverà di fronte uno tra Nuno Borges e Gregoire Barriere. Ai sedicesimi ecco la possibile sfida con il britannico Daniel Evans.

I principali ostacoli che potrebbero impedirgli di andare avanti nella più importante manifestazione tennistica cinese si materializzano però in Grigor Dimitrov, o Karen Khachanov, che potrebbe incontrare agli ottavi di finale.

Più interessante l’eventuale quarto contro giocatori del livello di Francis Tiafoe o Taylor Fritz. In semifinale l’enfant prodige iberico potrebbe ritrovarsi invece Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev.