Medvedev: "Alcaraz è un giocatore straordinario. Cercherò di fare del mio meglio"

(Provided by Tennis World Italia)

Daniil Medvedev, prima della vittorie contro Jiri Lehecka e Christopher Eubanks, si era spinto al massimo fino agli ottavi di finale sui prati dell’All England Club. Il russo, spesso in difficoltà sull’erba, ha ammesso in più di un’occasione di non riuscire a trovare il giusto ritmo su questa superficie.

Quest’anno, però, il nativo di Mosca sembra aver trovato il giusto compromesso per ottenere importanti risultati. Al termine di una battaglia durata quasi tre ore di gioco, Medvedev ha sconfitto Eubanks al quinto set e conquistato per la prima volta in carriera le semifinali a Wimbledon.

Medvedev sulla sfida contro Alcaraz

“Mi sento benissimo in questo momento.

È stata una partita molto dura, ero davvero vicino a perderla. Ma sono felice di essere riuscito a rimettermi in sesto. Lui ha giocato davvero bene. Non vedo l'ora di disputare la prossima partita" , ha detto Medvedev in conferenza stampa.

"Quattro o cinque anni fa non pensavo che sarei stato in grado di raggiungere le semifinali a Wimbledon. Ci ho pensato molto durante la partita. Quando ho iniziato a sbagliare molto, mi sono chiesto: 'Cosa sta succedendo? ' .

Poi ho pensato al fatto che, nel corso della mia carriera, sono stato in grado di fare cose importanti. Sono riuscito a migliorare il mio gioco in questo torneo. Spero di fare lo stesso in semifinale. Il pubblico ha supportato Eubanks? Non so cosa è accaduto agli altri giocatori russi e bielorussi.

Non ho visto Aryna Sabalenka giocare. Ho visto il match tra Andrey Rublev e Novak Djokovic, e penso il pubblico sia stato fantastico. Oggi hanno supportato il mio avversario: forse perché era sfavorito, per il suo tennis, non so.

Ma in tutte le altre partite le persone sono state fantastiche" . Medvedev dovrà ora fare i conti con il numero uno del mondo Carlos Alcaraz. "Non penso che il precedente disputato a Indian Wells conterà molto. A Wimbledon il rimbalzo della palla è più basso e il servizio diventa molto importante.

Discuterò su come giocare tatticamente con il mio allenatore. È interessante affrontare un tennista come Carlos. È un giocatore straordinario. Quello che sta facendo alla sua età è incredibile.

Non credo che si fermerà, ma ho sfidato altri grandi giocatori e sono riuscito a vincere molte volte. Cercherò di fare del mio meglio per avere delle possibilità. Mi colpisce molto la potenza dei suoi colpi" .Photo Credit: AFP