Madrid, giocatori del Real Madrid assistono a Alcaraz-Dimitrov: lo spagnolo reagisce

Un piccolo passaggio a vuoto nel terzo turno non ha compromesso il passaggio agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open di. Il tennista spagnolo ha trionfato contro Grigor Dimitrov con un 6-2, 7-5, sotto gli occhi non solo del pubblico di casa.

Presenti anche diversi giocatori del Real Madrid, in prima fila del campo centrale del torneo ‘1000’ di Madrid: Vinicius Junior, Fede Valverde, Dani Ceballos o Rodrygo. Ai microfoni del torneo madrileno, il numero due del mondo ha raccontato le emozioni di vedere i calciatori alle sua spalle mentre dava spettacolo con il suo tennis.

“Mi innervosisco ancora, non vi stupiate di ciò”, ha ammesso Alcaraz, che ha avuto modo di salutare i giocatori a fine partita prima di recarsi negli spogliatoi. “Vedere mostri come loro sugli spalti...

è una grande gioia per me che vengano a vedere la mia partita”, ha proseguito il campione Slam, come riportato dal sito ufficiale del torneo.

L’ostacolo Manchester City

Per Carlos Alcaraz, sarà un mese e mezzo impegnativo.

Prosegue la difesa del titolo a Madrid, vinto lo scorso anno nel primo trionfo a livello ‘1000’; poi la tappa Roma, dove farà il suo debutto nel torneo italiano; infine, Roland Garros, dove è considerato uno dei favoriti per la vittoria finale.

Anche il Real Madrid ha un appuntamento importante: semifinale di Champions League contro il Manchester City. “Abbiamo parlato di come ho giocato bene oggi, degli ultimi risultati…”, ha rivelato Alcaraz alla stampa.

“Abbiamo discusso di tutto ciò che sta arrivando contro il [Manchester] City. Ho augurato loro buona fortuna e loro hanno ricambiato”, ha concluso l’ex numero uno del mondo. Per il vincitore di Flushing Meadows il legame con il Real Madrid è stato già reso pubblico: era presente sugli spalti in occasione della finale dello scorso anno disputata a Parigi, vinta proprio dalla squadra madrilena allenata da Carlo Ancelotti, mentre andava in scena del Roland Garros. Photo credits: @MutuaMadridOpen (Twitter)