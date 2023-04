Borges su Alcaraz: "Giocai con lui quando aveva 16 anni e già si percepiva il valore"

Carlostornerà in campo quest’oggi a Barcellona, dopo i problemi fisici che gli hanno fatto saltare il Masters 1000 di Monte-Carlo. Sarà dunque Nunoil primo avversario stagionale dello spagnolo sulla terra battuta.

Il numero due del mondo, ha usufruito di un bye al primo turno e si prepara ad esordire alla 70esima edizione del Conde de Godò, torneo che ha vinto lo scorso anno e dovrà quindi confermare. Il match valevole per i sedicesimi di finale vedrà ovviamente favorito il murciano, ma il portoghese, numero 79 al mondo, è in piena forma ed è consapevole della sfida che lo attende contro il giocatore di Murcia: “È al top per un motivo, l'ho visto evolversi nel corso degli anni perché ha giocato diverse volte in Portogallo ed è molto emozionante affrontarlo.

So che darà il massimo, quindi avrò bisogno della mia versione migliore per avere qualche possibilità e cercherò di godermi l'atmosfera", ha detto il 26enne.

Borges racconta un aneddoto su un giovanissimo Alcaraz

"Sto giocando un ottimo tennis, mi sento bene sulla terra battuta in questo momento e voglio continuare a costruire su queste buone sensazioni" ha aggiunto.

Poi un aneddoto su un loro precedente, nel 2019, quando Alcaraz aveva appena 16 anni, ma già se ne intravedeva l’enorme potenziale: “L'ho incontrato a Martos, nel 2019. Aveva 16 anni e un fisico impressionante per quell'età.

Abbiamo giocato e ha colpito la palla in modo impressionante. Si poteva già intuire quello che è diventato ora", ha detto Borges. Qualora il 19enne dovesse superare la concorrenza del lusitano, al terzo turno, potrebbe imbattersi in un derby tutto spagnolo in Spagna: contro Roberto Bautista Agut.

Al quarto turno, nonché ottavo di finale, altro scoglio importante: ci potrebbe essere, secondo previsione, lo statunitense Frances Tiafoe, che da vincitore di Houston non ha partecipato al Masters 1000 di Monte-Carlo.

In semifinale, una sfida che rievocherebbe lo scontro della finale Slam di Flushing Meadows, ovvero Casper Ruud. Photo Credit: Getty Images