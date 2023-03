Alcaraz: "Voglio essere come i Big Three. Djokovic? Voglio riaffrontarlo"

Continua senza problemi il cammino del numero uno al mondo Carlos Alcaraz . Il tennista iberico ha battuto regolando senza particolari patemi l'americano Tommy Paul, prendendosi una rivincita rispetto al passato e chiudendo con un doppio 6-4.

Un risultato anche non troppo duro per il tennista a stelle e strisce con Alcaraz che infila l'ennesima vittoria consecutiva. In conferenza stampa il tennista ha parlato delle sue impressioni e della prossima insidiosa sfida contro Taylor Fritz, suo avversario ai Quarti di finale.

Ecco le parole di Carlos: "La cosa più importante di questo momento è che sto giocando molto rilassato, mi sto godendo ogni punto e sono felice quando gioco. Sono un tennista che riesce ad adattarsi bene su ogni superficie, mi sento bene in questo campo.

Questi campi sono molto più veloci rispetto a quelli di Indian Wells, ma alla fine io gioco abbastanza aggressivo e quindi credo che sia un bene per me. Sto cercando di concentrarmi solo sul mio tennis e prendere iniziativa in ogni momento".

Sul match con Fritz: "Non ci siamo mai affrontati e non mi sono mai allenato con lui, ho visto alcuni suoi match e guarderò qualche video, ma l'importante è concentrarmi su me stesso e giocare rilassato. Giocare in tarda serata non mi influenzerà".

Carlos Alcaraz su Novak Djokovic

Il tennista ha poi parlato di Novak Djokovic, attualmente assente ma suo principale rivale per il numero uno al mondo. Carlo ha chiarito: "Quando Novak è al 100 % è uno dei migliori della storia, in Australia ha offerto un livello eccezionale e voglio tornare ad affrontarlo.

Dopo gli Us Open mi sono confuso con questioni come il riposo o l'alimentazione ma credo che alla fine l'importante è stare bene in campo e il mio team mi ha aiutato a tutto questo. Sunshine Double? Cerco di non pensare troppo a questa cosa anche se mi farebbe piacere essere uno di quei tennisti ad ottenere questo risultato.

Sono un tennista molto ambizioso che fissa sempre obiettivi e ora voglio essere uno dei migliori della storia. Voglio essere come i Big Three, questo mi motiva a dare sempre il massimo". Photo Credit: Reuters