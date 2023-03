Carlos Alcaraz, l'obiettivo "Sunshine Double" per rimanere numero uno del mondo

. Vittoria del titolo ‘1000’ californiano, il primo della carriera e il terzo Masters 1000 della carriera, battendo in finale un altro campione Slam ed ex numero uno del mondo Daniil Medvedev in due set.

Con questo successo, il tennista spagnolo ha riconquistato anche la vetta del ranking, sorpassando Novak Djokovic, l’uomo che gliela aveva sottratto all’indomani della sua vittoria agli Australian Open. Il mondo del tennis si è congratulato con il baby spagnolo: messaggio social di Nadal, seguito dalle parole di Djokovic, che ha commentato proprio al sorpasso avvenuto mentre lui a Indian Wells non c’era.

La questione numero uno, però, non è affatto finita: tutto dipenderà dal Miami Open. Carlos Alcaraz, infatti, arriva a Miami da campione in carriera, dopo aver vinto il primo titolo ‘1000’ della carriera battendo in finale Casper Ruud, diventando uno dei più giovani vincitori di un Masters 1000.

Data la difesa di tutti questi punti, al tennista spagnolo, vincitore degli ultimi Us Open, sarà necessario difendere il titolo per poter rimanere ancora numero uno del mondo: in caso contrario, il tennista di Belgrado si riprenderà la posizione che ha ricoperto per un numero di settimane che nessuno ha raggiunto.

Il Sunshine Double

Quindi, per la vetta del ranking, ad Alcaraz serve raggiungere un obiettivo che a pochi è riuscito: vincere il cosiddetto "Sunshine Double", ovvero la vittoria di entrambi i tornei ‘1000’ statunitensi nello stesso anno.

Solo dieci tennisti uomini sono riusciti in questa impresa, sei invece le donne. Il ‘re’ di questa doppietta è proprio Novak Djokovic, che l’ha fatto per quattro anni: nel 2011, nel 2014, nel 2015 e nel 2016.

L’ultimo ad averlo fatto, invece, è Roger Federer, nel 2017, per la terza volta in carriera; stesso anno in cui ha vinto Indian Wells senza lasciare un set nel percorso, esattamente come Carlos Alcaraz. Nel podio c'è Steffi Graf, autrice di questa doppietta nel 1994 e nel 1996. Photo credits: Atp Tour