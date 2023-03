Carlos Alcaraz a quota 100 vittorie: è il secondo più veloce a tagliare il traguardo

. Contro Griekspoor al terzo turno di Indian Wells il tennista spagnolo taglia il traguardo vincendo in due set: 7-6, 6-3 a suo favore in un’ora e quaranta di match. A 19 anni, dunque, il più giovane numero uno del mondo ha siglato un altro record di precocità:

Il record di John Mcenroe è salvo di poco: il tennista statunitense ci ha messo 131 match a conquistare questo traguardo, con 100 vittorie e subito 31 sconfitte; Alcaraz, invece, ha una sconfitta in più, con un bilancio di 100 a 32.

Nella statistica riportata da Atptour.com, l’attuale numero due del mondo è succeduto da Andre Agassi, con 100 vittorie e 35 sconfitte all’età di 19 anni. Quarto posto per Rafael Nadal, che ci ha impiegato 137 per partire per tagliare il traguardo delle 100 vittorie.

Infine, chiudono la classifica Mats Wilander, che ha impiegato 138 match, sebbene sia stato il più giovane di tutti a conquistare la centesima vittoria all’età di 18 anni, e Boris Becker, con 140 match.

Le parole di Alcaraz

Dopo essere vinto il titolo Slam degli Us Open da teenager, proprio come Nadal, grazie a questa vittoria lo spagnolo è diventato il numero uno più giovane della storia del ranking Atp: a Indian Wells, un altro (quasi) record per lui.

Di questo successo Alcaraz ne ha parlato subito dopo la partita: “Sono davvero orgoglioso di aver conquistato la vittoria numero cento. Spero che festeggiare il record diventi un’abitudine. – ha detto durante la premiazione, continuando il discorso in conferenza stampa - La mia vita è cambiata molto dal Febbraio 2020, quando ho ottenuto la mia prima vittoria in Atp.

Sono orgoglioso di aver vinto già 100 partite, soprattutto visto le sole 132 sfide. Ho notato che sono il secondo giocatore della storia con minor numero di sfide a raggiungere questo dato e queste cose mi rendono abbastanza soddisfatto”. Photo credits: AFP