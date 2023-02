Gilbert: "Scioccato se Alcaraz non vincesse slam nei prossimi cinque anni"

L’ex tecnico del pluri campione slam Andrea Agassi, Brad Gilbert, in una recente intervista ha parlato del talento cristallino di Carlos Alcaraz e di come sarebbe assolutamente stupito se nei prossimi cinque anni il giovane murciano non vincesse un altro titolo slam dopo aver sollevato gli Us Open sui cieli americani "Se mi dicessero che tra cinque anni avrà vinto sei o sette Slam, non sarei affatto sorpreso", ha dichiarato Gilbert, "Forse saranno 10, forse meno.

Ovviamente un fattore importante è anche la fortuna e gli infortuni. Gioca in modo così fisico. Ma se mi dicessero che in cinque anni ha vinto un solo Slam, sarei assolutamente scioccato”. L'ex tennista ha poi dichiarato di come la gente si diverta a veder giocare il 19enne iberico: "Trascende ovunque giochi.

La gente di tutto il mondo vuole fare il tifo per lui perché è così emozionante da guardare. Ho avuto un brutto periodo dopo aver vinto gli US Open”. Alcaraz che ha ricominciato come meglio non poteva dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori nella parte finale di stagione e l’inizio del 2023, ha sollevato il suo settimo trofeo a Buenos Aires mentre al 500 di Rio de Janeiro ha avanzato fino ai quarti di finale e tenterà di bissare il successo dopo aver vinto già il torneo brasiliano la passata stagione.

Carlos Alcaraz e quel periodo non facile

Lo spagnolo ex numero uno al mondo ha parlato del suo periodo non facile:

"Ho avuto un brutto periodo dopo aver vinto gli US Open. Sembra che mi stia inventando tutto, ma in realtà mi sono goduto molto quel momento.

Ma la verità è che quando ho dovuto tornare a gareggiare, c'è stato un momento in cui ho pensato: 'Stress! Capite?”. Un problema può essere spiegato dal fatto di aver raggiunto quello che aveva sognato prima di intraprendere questa carriera "Credo che sia successo che quando ho visto che avevo raggiunto quello che sognavo fin da piccolo, inconsciamente l'aspirazione si è un po' affievolita.

E questo è stato difficile. Perché nessuno se lo godeva: io non ero in campo, Junaki Ferrero non lo era, vedendomi così chiuso e senza scintille. Ho pensato: "E adesso dove vado?"". ha concluso Alcaraz che è pronto a riconfermare ciò che ha fatto vedere la passata stagione con l’obiettivo di migliorare.