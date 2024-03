Nuove lamentele dei tennisti sul cambio di palline: "Non è l'ideale, ci fa male"

© Julian Finney/Getty Images

Nuovo anno, stesse lamentele. I tennisti e le tenniste dei due circuiti hanno avanzato delle ulteriori critiche al costante cambio di marche di palline da un torneo all'altro. La questione, già emersa in modo importante nel corso della stagione 2023, non consente ai giocatori di adattarsi a una determinata varietà (le caratteristiche cambiano praticamente ad ogni manifestazione), aumentando così il rischio di infortunarsi nella zona della spalla, braccio o polso.

A seguito di quanto sta accadendo nel Sunshine Double, fra Indian Wells e Miami, gli atleti sono tornati a esprimere disappunto sulla situazione, considerando che durante la pausa tra un'annata e l'altra non è stato preso alcun provvedimento.

Nello specifico, il Master 1000 californiano ha come marca di pallina Penn mentre la competizione in Florida ha scelto Dunlop: questa diversità non ha fatto naturalmente piacere ai tennisti.

Sul tema Taylor Fritz si è espresso davanti ai media in conferenza stampa, sottolineando: "Ci può influenzare più del cambio di campo.

È impossibile confrontare un torneo con un altro, perché se le palline sono diverse non può essere paragonato". Dello stesso tenore l'intervento di Emma Raducanu: "Ci fa molto male dover cambiare palle ogni settimana, soprattutto nel mio caso dopo aver subìto un'operazione importante" ha rivelato.

La statunitense Jessica Pegula ha rimarcato: "Le condizioni sono come giorno e notte, colpisci una palla completamente diversa e devi cambiare la tensione. Non è l'ideale". Da queste parole, la richiesta dell'americana di giocare relativa a tutta la stagione: "Se potessimo almeno avere la stessa marca di palline ogni settimana, potremmo almeno controllare quella variabile.

Ce ne sono già altre mutevoli. Quando cambi costantemente questa, diventa davvero difficile".

Indian Wells- Penn 🎾

Miami Open- Dunlop 🎾



The pros say quick ball changes like these lead to injuries. Should the tours agree on one ball all season?#TheBreakTC | #MiamiOpen pic.twitter.com/fKRNOWiO0b — Tennis Channel (@TennisChannel) March 22, 2024