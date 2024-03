Daniil Medvedev e Andrey Rublev ammessi alle Olimpiadi di Parigi: assente Sabalenka

© Francois Nel/Getty Images

Sono, in definitiva, pochissimi gli sportivi russi e bielorussi che potranno godere dell'opportunità di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Fra questi però ci saranno due tennisti: il numero 4 e 6 del ranking Atp Daniil Medvedev e Andrey Rublev.

James MacLeod, direttore del Cio, ha annunciato a seguito di una riunione del consiglio a Losanna che saranno 37 i russi e 22 i bielorussi impegnati nella manifestazione francese (il massimo possibile di atleti era fissato rispettivamente a 55 e a 28).

"Il gruppo è così ristretto perché ne fanno parte solo coloro che non hanno pubblicamente supportato l’invasione e non hanno alcun rapporto con l’esercito o con agenzie militari" è quanto emerge.

È stato inoltre stabilito che le due squadre saranno bandite dalla competizione: tutti si esibiranno sotto la scritta di 'Individual neutral athletes', con una bandiera color verde giada che sarà sventolata solo per le premiazioni e un inno ad hoc privo di liriche.

I podi conquistati da questi sportivi non saranno visualizzati nel medagliere. Confermato anche come nessun funzionario del governo russo e bielorusso sarà invitato o accreditato.

Medvedev e Rublev pronti

Daniil Medvedev e Andrey Rublev sono pronti a fare tappa a Parigi in estate per togliersi la soddisfazione di vincere una medaglia ai prestigiosi giochi olimpici.

"Giocherò in singolo e in doppio: quella di Tokyo 2021 è stata un’esperienza straordinaria. È uno dei ricordi più belli della mia vita sportiva, di cui sono rimasto sorpreso perché nella nostra disciplina tendiamo a pensare che gli Slam siano più importanti" aveva affermato di recente il moscovita ex numero uno del mondo. Tra le pesanti assenze, per quanto riguarda il tennis, spiccano le bielorusse Aryna Sabalenka e Victoria Azarenka.