La bimba prodigio Gui ha battuto Federer a Ping Pong: le incredibili immagini

© Lintao Zhang/Getty Images

Conosciamo ormai tutto di Roger Federer, una delle più grandi leggende che il tennis abbia mai visto. Lo svizzero, 20 volte slam, ha scritto pagine indelebili di questo sport, facendo innamorare milioni di tifosi, grazie alla sua immensa classe.

E’ passato ormai più di un anno dal suo ritiro. Nel settembre 2022 il fuoriclasse ha definitivamente appeso la racchetta al chiodo, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi tifosi e più in generale nella mente di qualsiasi appassionato di questo gioco.

L’ex numero uno riesce sempre a catturare l’attenzione qualsiasi attività esso faccia, anche se questa non è minimamente collegata al tennis.

Federer perde a ping pong dal baby prodigio Gui

All'interno della serie "24 Hours with Roger", ideata da Uniqlo, sponsor tecnico arrivato a collaborare con lui negli ultimi anni della sua carriera, Roger sta girando le principali città del mondo, da Tokyo e New York passando per Londra.

Un viaggio multiculturale nel quale sta apprezzando anche le cucine locali. Il suo ultimo giro è stato a Shanghai, dove tra un piatto e un altro ha avuto modo di giocare a ping pong con Gui Duoer, una bambina di solo 7 anni conosciuta già in tutta la nazione per il suo straordinario talento.

La bimba prodigio può dire non solo di aver giocato contro l’otto volte campione di Wimbledon, ma è riuscito anche a batterlo. Una soddisfazione incredibile che potrà un giorno raccontare a tutti i suoi conoscenti.

Gui, come si può vedere dal video, si è imposta con il risultato di 11-9 avendo la meglio su una delle più grandi leggende che il tennis abbia mai visto.