Maria Sharapova svela la sua dieta tra dolci e pasti più leggeri

© Ethan Miller/Getty Images

Maria Sharapova è stata una delle campionesse più avvenenti e precoci dell'ultimo ventennio. La russa con cittadinanza americana ha vinto diversi Slam ed è stata una delle avversarie più importanti nel corso del dominio nel circuito di Serena Williams.

Bella e brava, Maria fa parlare anche ora che si è ritirata dal circuito, ora è un'imprenditrice e da tempo molto attiva anche nel mondo social. 36 titoli e 5 tornei del Grande Slam, Maria si è ritirata abbastanza giovane nel 2020, a soli 33 anni.

Ora è felicemente sposata ed ha anche un figlio ma le sue dichiarazioni fanno sempre molto rumore. Nelle ultime ore Maria ha parlato ai microfoni del podcast Armchair Expert, con il giornalista Dax Shepard e Maria ha rivelato alcuni dettagli della sua vita privata.

Ecco le sue parole: "Quando sono arrivata in America mia madre per i primi due anni non è mai venuta a trovarmi e questo è stato davvero duro. A volte ci penso, ho un bambino di 16 mesi e non riesco a immaginare una separazione del genere.

Lei lo ha fatto per me, purtroppo avere il visto a quei tempi era molto complicato ed era tutto diverso. Inoltre io non avevo un cellulare, neanche lei. È stata una situazione difficile, avevo solo la certezza che prima o poi l'avevo rivista".

Temi delicati ma non solo con Maria che racconta anche la sua dieta, tante curiosità per gli appassionati.

Maria Sharapova e la sua dieta: c'è l'annuncio

Famiglia, tennis e non solo. Nei piani di un campione c'è sempre l'alimentazione: anche dopo il ritiro la Sharapova fa allenamenti costanti e la bella russa ha rivelato come cerca di bilanciare la sua dieta per mantenersi in forma fisica.

Ai microfoni di Vogue ha svelato: "Adoro i dolci e non è semplice mantenere equilibrio ed evitarli. L'attenzione alla dieta è importante, ma anche impegnativa, soprattutto quando sono in viaggio. L'80 % delle volte cerco di mangiare sano, solo il 20 % dei casi mi nutro con pasti più leggeri".

Questo ovviamente unito a un ottimo allenamento e Maria ha proseguito: "Non mi alleno come una volta ma cerco di esser costante e anche in albergo cerco di allenarmi per almeno 30 minuti. Cerco di dedicare - per almeno 5-6 giorni a settimana - un'ora al giorno al mio corpo. Mi piace la varietà degli allenamenti che attualmente faccio".