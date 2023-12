Ancora problemi per Stefanos Tsitsipas: la sua presenza in Australia è in dubbio?

© Valerio Pennicino/Getty Images

Sembra non aver ancora completamente superato il problema alla schiena Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco ha chiuso la sua stagione con un doloroso ritiro alle Nitto ATP Finals durante il secondo incontro di Round Robin con Holger Rune.

Il nativo di Atene non era al meglio già prima dell'esordio perso nettamente contro Jannik Sinner e ha ricevuto diverse critiche per non aver fatto un passo indietro prima dell'inevitabile forfait. Tsitsipas ha provato a scendere in campo nel match con Rune, ma si è fermato dopo appena 17 minuti e 3 game giocati.

Il pubblico presente a Torino non ha reagito bene e ha riservato al greco diversi fischi. "L'infortunio è stato doloroso, davvero doloroso, perché non sono riuscito a finire l'ultimo torneo dell'anno. Quindi ha avuto un grande impatto sul mio corpo.

Nei giorni successivi alle ATP Finals ho avuto difficoltà a svegliarmi e ad alzarmi dal letto. In effetti, il dolore che ho provato per una o due settimane è stato molto forte" , ha raccontato Tsitsipas in una recente intervista.

Ancora problemi per Stefanos Tsitsipas

Impegnato alla World Tennis League, evento di esibizione a squadre miste, l'attuale numero 6 del mondo ha inizialmente deciso di giocare solo il doppio indossando una fasciatura all'addome.

Dopo il primo giorno di competizione, Tsitsipas non ha disputato nemmeno un match ed è stato ufficialmente sostituito da Lloyd Harris. Due sono le ipotesi: Tsitsipas potrebbe aver saggiamente scelto di fermarsi a scopo precauzionale per non compromettere il suo inizio di stagione o, in caso contrario, la sua presenza in Australia sarebbe da considerare a rischio.

Il giocatore classe 1998 ha raggiunto l'ultimo atto del torneo nella scorsa edizione degli Australian Open e sarà quindi chiamato a difendere tanti punti.