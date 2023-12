Novità importante sui Giochi Olimpici 2024: arrivata l'ufficialità

© Valerio Pennicino/Getty Images

Il “perdono” degli atleti russi. Il brutale conflitto tra Russia e Ucraina, che ormai dal febbraio 2022 ha scosso il mondo intero, ha avuto un grande impatto anche sul circuito tennistico, che si è schierato fortemente contro l’invasione dell’armata russa.

La presa del mondo del tennis ha portato ad alcune decisioni penalizzanti nei confronti di atleti russi e bielorussi, che oltre a dover rinunciare alla propria bandiera, sono stati esclusi da alcuni degli eventi più importanti, uno su tutti il torneo di Wimbledon del 2022.

Nel 2023 le cose sono cambiate e le limitazioni nei confronti degli esponenti russi sono via via diventate meno strette. L’ultima notizia riguarda i prossimi Giochi Olimpici, in programma nel 2024 a Parigi.

Le novità sui tennisti russi alle Olimpiadi di Parigi

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha ufficializzato che gli atleti russi e bielorussi potranno partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

La condizione sarà però quella che lo faranno come atleti neutrali, senza alcun “distintivo”, quali inno, bandiera o emblemi con cui possano essere associati ai loro Paesi. Via libera dunque per tennisti come Daniil Medvedev, Andrey Rublev o Aryna Sabalenka, i quali potranno partecipare alla prossima edizione dei Giochi Olimpici e gareggiare per conquistare un prestigioso trofeo da aggiungere al proprio palmares.

Nell’ultima edizione dei Giochi Olimpici, quella di Tokyo 2020, per la Russia arrivarono due prestigiose medaglie da Karen Khachanov, che conquistò l'argento nel singolare maschile e dalla coppia Rublev e Pavlyuchenkova, medaglia d'oro nel doppio misto.

Sarà quindi una buona opportunità per il numero tre del mondo Daniil Medvedev per riempire la propria bacheca. Il 27enne di Mosca ha conquistato titoli in tutte le categorie Atp, e una medaglia ai giochi arricchirebbe ancor di più il suo palmares.

Tra i venti titoli vinti in carriera, Medvedev conta uno slam (gli Us Open 2021), 6 Master 1000, 4 Atp 500, otto 250 e le Finals del 2020.