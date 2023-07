Paul, il segreto è la ragazza Paige Lorenze: le foto in intimo fanno impazzire

(Provided by Tennis World Italia)

Il tennista americano Tommy Paul è una delle rivelazioni di questo 2023. Il talento a stelle e strisce ha iniziato benissimo l'anno con la semifinale agli Australian Open, Tommy ha mostrato a tutti un ottimo tennis, ha vinto tornei ed appare sempre più vicina alla Top Ten mondiale.

Attualmente è numero 14 al mondo ma appare in costante crescita e con il cemento americano (sua superficie tipo) appare possibile un'ulteriore crescita in classifica. Inoltre Tommy è attualmente dodicesimo nella Race, appena superato da Zverev, ma può ancora coltivare sogni di disputare le Atp Finals di Torino, anche magari nella peggiore delle ipotesi come riserva.

Il vero segreto di Tommy Paul è probabilmente la fidanzata, la modella Paige Lorenze. La ragazza è una vera e propria forza della natura, una bomba sensuale che non possa inosservata. Occhi chiari, capelli biondi e un fisico da urlo con la ragazza che più volte è presente nel circuito e viene sempre più notata.

A Wimbledon ad esempio veniva più volte inquadrata nei match del fidanzato e vedendo gli scatti social non abbiamo dubbi a riguardo. Paige ha un fisico stupendo e tende spesso a metterlo in mostra sui social. In uno degli ultimi post sul proprio account Instagram ufficiale ha pubblicato una serie di scatti abbastanza provocanti.

Quattro foto e un costume striminzito con sopra una piccola vestaglia bianca. Un outfit che addosso alla modella riesce solo ad esaltare le sue forme. Con l'ascesa di Paul anche la sua fidanzata è diventata più famosa nel circuito e i numeri sui social parlano chiaro: 468 Mila follower ed una serie di like e commenti a ogni foto.

Ma non solo, Paige è anche molto attiva su YouTube dove posta costantemente suoi video e tratta di svariati argomenti, a partire appunto dalla sua passione per la moda. Intanto ecco l'ultimo post Instagram, degli scatti pazzeschi:

