Katie Boulter strega i fan: l'abito rosso è una meraviglia

La tennista britannica Katie Boulter, fidanzata da tempo con l'australiano Alex de Minaur (ex numero 15 del mondo), sta ottenendo le prime soddisfazioni dalla sua carriera nel circuito Wta. L'atleta non è conosciuta solo per i suoi successi in campo, ma anche per la sua bellezza.

L'inglese condivide spesso le foto della sua vita fuori dalla pista sul proprio account Instagram. In alcuni di questi scatti indossa outfit davvero sensuali, come questo: un abito estivo rosso molto corto e scollato, che ha stregato i fan e infiammato i social.

De Minaur fa una simpatica e dolce dedica alla fidanzata Katie Boulter

Nel mondo del tennis capita spesso che nascano meravigliose storie d'amore tra tennisti.

Ce ne sono alcune che hanno avuto un lieto fine come quella storica tra Andrè Agassi e Steffi Graf e altre che sono svanite più in fretta, basti pensare a quella tra Maria Sharapova e Grigor Dimitrov. Anche Roger Federer ha conosciuto Mirka, anche se la donna è stata costretta al ritiro giovanissima.

Nelle ultime settimane ha fatto scalpore la coppia formata da Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas, che stanno spopolando ovunque sui social e pubblicando aggiornamenti costanti sulla loro love story. Un duo meno conosciuto ma che da tempo ha un grande feeling è quello composto da Alex De Minaur e da Katie Boulter.

La giocatrice coltiva da tempo una relazione con l'australiano e nelle ultime ore una curiosità ha coinvolto i due. Katie è stata protagonista recentemente con il trionfo ottenuto al Wta di Nottingham, che è stato il suo primo trionfo in carriera.

Tra i complimenti ricevuti non poteva mancare il commento del suo ragazzo, che ha scritto: "Sei davvero il mio idolo. Non so se è il titolo o i tuoi bicipiti che mi impressionano di più!". La coppia De Minaur-Boulter è una delle più affiatate e autoironia sui social, scherzando molto sui loro rispettivi account.Photo credit: Instagram Katie Boulter.