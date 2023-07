Matteo Berrettini e Melissa Satta, proposta di matrimonio in arrivo?

Wimbledon multa Novak Djokovic per la racchetta distrutta in finale: la cifra 17 ore fa

Alcaraz: "Jannik Sinner è la mia nemesi, per me sarà molto utile..." 16 ore fa

Alcaraz: "Jannik Sinner è la mia nemesi, per me sarà molto utile..."

Paula Badosa e Tsitsipas raccontano la loro storia: "Non mi diceva neanche ciao"

Wimbledon multa Novak Djokovic per la racchetta distrutta in finale: la cifra

L'ex numero 6 al mondo ha vissuto mesi difficili ed è scivolato molto indietro in classifica, ma a partire dai recenti Ottavi raggiunti a Wimbledon la priorità è recuperare posizioni il prima possibile e tornare competitivo nei tornei principali (sia Masters 1000 che tornei del Grande Slam). Photo Credit: Official Instagram

Matteo e Melissa stanno vivendo una vera e propria favola insieme e ora anche i fan sembrano essere dalla loro parte, intanto Melissa continua a lavorare e Matteo invece si è preso qualche giorno di riposo in vista dei tornei nord americani, tornei dove il suo obiettivo sarà rientrare nei piani alti della classifica e magari avvicinare la Top Ten mondiale.

Matteo e Melissa stanno insieme dalla fine del 2022 ed i due sono sempre apparsi più affiatati che mai. Nelle ultime ore inoltre i due hanno postato foto di una bellissima vacanza in Sardegna, foto dove si mostrano sorridenti o meglio raggianti e che testimonia la loro grande unione d'intenti.

La coppia composta da Matteo Berrettini e Melissa Satta è una delle protagoniste dello show business e del mondo sportivo negli ultimi tempi. Dopo iniziali critiche i fan hanno cominciato ad apprezzare la coppia ed addirittura in Inghilterra hanno esaltato l'affiatamento tra i due, elogiando come Melissa stia influenzando lo stile del tennista romano.

(Provided by Tennis World Italia)



