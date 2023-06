Rachel Stuhlmann ha grandi progetti per l'estate: la nuova foto è super sensuale

Nel corso degli anni il mondo dello sport e di conseguenza anche il tennis ha avuto a che fare con un importante cambiamento. Rispetto agli anni '80 e '90 i social network hanno fatto una vera e propria irruzione ed hanno avuto un utilizzo sempre più frequente, con i tennisti che hanno iniziato ad utilizzarli in maniera costante.

Non solo tennisti perché anche alcune influencer hanno creato community di follower legate a questo sport. La fidanzata di Taylor Fritz, la bellissima Morgan Riddle è un chiaro esempio con la ragazza che posta quotidianamente sviluppi di come Taylor Fritz si comporta non solo sul campo da tennis, ma anche fuori.

Rachel Stuhlmann in passato ha giocato a tennis a livello universitario, ma i suoi risultati non erano straordinari e alla fine ha voluto iniziare un rapporto diverso con questo sport. Ha iniziato facendo pubblicità a marchi di tennis e gradualmente è diventata più importante sulla scena americana e non solo.

Rachel vede i suoi più grandi idoli in due leggende come Rafael Nadal e Serena Williams, mentre tra i tennisti attuali apprezza Ons Jabeur e soprattutto il giovane russo Andrey Rublev. La sua carriera all'Università del Missouri si è conclusa presto, ma è rimasta legata a questo sport.

Rachel ha grandi progetti per l'estate

Rachel ha confessato di avere grandi progetti per questa estate.

La bella e sensualissima influencer di tennis, nel suo ultimo ammiccante post su Instagram, posa vicino ad una rete in un campo in cemento, indossando un top nero abbinato a una gonna dello stesso colore, mentre regge una racchetta e sfoggia uno dei suoi splendidi sorrisi.

Nel post, la sensualissima influencer di tennis n.1 del pianeta ha scritto ha scritto: "Buona estate amici! Quest'anno sta volando. Qualcuno ha grandi progetti per l'estate?". La foto ha raggiunto oltre 5400 like in due giorni, mentre il profilo Instagram della bella Rachel è ora seguito da oltre 307k follower. Photo credit: getty images