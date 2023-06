Paula Badosa incanta sui social: lo scatto sensuale fa impazzire

Paula Badosa è senza dubbio una delle più talentuose e allo stesso tempo avvenenti tenniste all'interno del circuito femminile. L'ex numero due al mondo vive un momento di crisi nel circuito, complice una discontinuità di risultati unità a costanti problemi fisici.

Allo stesso tempo fuori al campo le cose vanno a gonfie vele visto che da diverse settimane la donna ha annunciato la relazione con il tennista greco Stefanos Tsitsipas. La loro storia d'amore procede benissimo, i due sono costantemente sui social e postano sviluppi sulla loro vita privata che di conseguenza diventa sempre più interessante agli occhi degli appassionati.

Nelle ultime ore Paula è tornato all'onor di cronaca postando una foto dove con una semplice pubblicità ha illuminato la giornata dei suoi follower. Paula ha infatti postato uno scatto con un outfit molto sensuale.

Una camicetta bianca non abbottonata e che sotto fa intravedere le sue forme. Uno sguardo sensuale e degli occhi magnetici che incantano tutti i suoi follower ed infatti il post da incetta di like e commenti da parte degli utenti.

Attualmente Paula è in quel di Wimbledon, si sta allenando insieme al suo fidanzato anche se non è ancora certa la sua presenza sull'erba londinese. Ecco il post Instagram della tennista:

Dal video in piscina dove i due giocano e si allenano fino ad una recente Instagram Stories dove Paula si mostra con un mazzo di fiori e il messaggio 'Quanto sono fortunata'

La donna sembra pazza del suo nuovo fidanzato e lo stesso vale per il Top Ten greco. In una recente intervista ai microfoni di El Larguero Paula si è raccontata, svelando il suo rapporto con Stefanos e alcuni aneddoti riguardo la sua passione per il tennis.

