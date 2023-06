Laver Cup, Ruud si unisce al team Europe: i commenti del tennista e di Borg

. Finalista Slam in tre edizioni delle ultime cinque disputate, con back-to-back a Parigi e la scalata a New York, il norvegese torna a vestire i colori blu della squadra europea della competizione creata da Roger Federer , che si terrà a Vancouver dal 22 al 24 settembre.

“Casper Ruud rappresenterà il Team Europe per la terza volta durante la Laver Cup di quest'anno alla Rogers Arena di Vancouver dal 22 al 24 settembre”, si legge sul profilo ufficiale del torneo che annuncia la sua presenza.

Terza volta per il numero quattro del mondo: la prima nel 2021; la seconda lo scorso anno. Ruud, infatti, era presente quando il tennista svizzero ha annunciato il ritiro dal tennis giocato, proprio in occasione della prima giornata di Laver Cup, con l’ultimo match di doppio con Rafael Nadal.

“È stato un onore competere per il Team Europe negli ultimi due anni, giocare nella stessa squadra con un incredibile gruppo di campioni e con Bjorn Borg come nostro capitano”, ha detto Ruud al sito ufficiale della Laver Cup: “Ho guadagnato così tanto dall'esperienza.

A Vancouver il mio obiettivo sarà quello di fare tutto il possibile per aiutare il Team Europe a riconquistare il trofeo”. “Casper è un giovane atleta eccezionalmente talentuoso e appassionato che si sta facendo strada verso i vertici di questo sport", ha affermato il capitano Borg: “Non ho dubbi che riuscirà presto a vincere una major.

Ha dimostrato di essere una tale risorsa per il Team Europa come giocatore e compagno di squadra. È un privilegio riaverlo nella squadra azzurra”. Casper Ruud sarà al fianco di Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Holger Rune.

Per il primo, la Laver Cup è diventato un appuntamento fisso: quarta convocazione consecutiva per il tennista greco, dal 2019 sempre presente. Un ritorno, invece, per Andrey Rublev, che era assente al grande evento dello scorso anno, ma che ha alzato la coppa nel 2021.

Infine, il terzo annuncio è stato quello dell’altro tennista scandinavo: Holger Rune. Per il tennista danese sarà un esordio in questa manifestazione. Con l’annuncio di Casper Ruud, due posti rimarranno vacanti per definire il team Europe.

Casper Ruud will represent Team Europe for the third time during this year's Laver Cup at Rogers Arena in Vancouver from September 22-24. Single-session tickets and multi-session packages are available via Ticketmaster. https://t.co/X0gXebzb5N pic.twitter.com/T4fcbNTpgc — Laver Cup (@LaverCup) June 16, 2023