Eugenie Bouchard in campo a Madrid con un abito mozzafiato: fan in estasi

Eugenie Bouchard ha incantato semplicemente tutti nel corso del Wta 1000 di Madrid con il suo outfit mozzafiato, che ha mandato in estasi i fan. Il completino scelto dalla canadese per disputare questo prestigioso torneo ha convinto tutti.

La 29enne è uscita di scena durante il secondo turno della manifestazione contro l'italiana Martina Trevisan.

I pensieri di Bouchard

Recentemente in conferenza stampa, riportata dal sito ufficiale della Wta, la giocatrice ha dichiarato: "Potrei vivere il resto della mia vita senza colpire di nuovo una pallina da tennis, ma sono una combattente e il mio desiderio è lavorare sodo" ha commentato, evidenziando indirettamente come il suo brand le consenta anche di lasciare il tennis senza alcun rimpianto dal punto di vista economico.

"Impazzirei se non avessi un progetto che mi motiva e mentre sono ancora giovane e in forma voglio giocare a tennis. Vedrò cosa farò dopo, quando la mia condizione fisica mi impedirà di essere un atleta professionista" ha sottolineato.

"È come se avessi vissuto due carriere diverse. È incredibile pensare che meno di un decennio fa stavo combattendo contro le migliori al mondo. Ricordare ciò di cui ero capace mi dà fiducia. Sono migliorato molto a livello mentale, in termini di pazienza e tenacia.

Questo mi ha permesso di superare l'infortunio alla spalla" ha aggiunto la canadese, che si è vista davvero pochissimo in campo tra il 2021 e il 2022 per colpa di una serie di problemi fisici, di cui ora è completamente guarita.

Sul lavoro che porta avanti in rete: "Mi vedo come colei che ha iniziato con qualcosa che ora fanno tutti. Sui social mostra solo una parte della tua vita, che spesso non rispecchia a pieno la realtà. So chi sono e cosa faccio e perché lo faccio.

È importante non distrarsi troppo e rimanere concentrati sulla priorità numero 1, ma non penso nemmeno che sia negativo usare molto i social media. La vita è troppo meravigliosa per non parlarne agli altri".

E su Emma Raducanu: "Ci sono somiglianze tra di noi e mi dispiace per lei, onestamente. Posso capire cosa sta passando con la pressione e le aspettative. Spero che trovi la sua strada e non si lasci dominare dall'odio che alcuni riversano verso di lei in reti" ha concluso.