Lorenzo Musetti non parteciperà al torneo Challenger 175 di Cagliari

, alla fine, ha deciso di non partecipare al torneo Challenger 175 di Cagliari. Il talento di Carrara ha preferito fermarsi una settimana e preparare senza intoppi gli ultimi due importanti appuntamenti sulla terra battuta, ovvero gli Internazionali BNL d’Italia e il

Musetti non ha mai nascosto il suo amore nei confronti del Masters 1000 di Roma; torneo che non ha potuto disputare lo scorso anno a causa di un infortunio alla gamba sinistra. L’azzurro cercherà di rialzare la testa proprio nell’evento di casa dopo la brutta prestazione che ha caratterizzato il suo esordio al Mutua Madrid Open.

Musetti ha perso in due set contro il qualificato Yannick Hanfmann giocando una partita non all’altezza delle aspettative. “Sfugge a Lorenzo Musetti un facile accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid.

Un passo indietro nel processo di crescita” , ha scritto Paolo Bertolucci sul proprio account Instagram. Musetti non sarà l’unico grande giocatore che salterà il torneo di Cagliari. Oltre all’italiano, hanno annunciato il forfait anche Maxime Cressy, Bernabe Zapata Miralles, Lorenzo Sonego, Dusan Lajovic, Marton Fucsovics e Federico Coria.

Stando alle ultime informazioni, il numero uno del seeding Borna Coric non si è cancellato dal torneo ma sarà impegnato quest'oggi a Madrid. Se dovesse vincere il match con Hubert Hurkacz, il croato sarebbe costretto a dare forfait.

I tennisti con la classifica migliore impegnati a Cagliari saranno Yoshihito Nishioka, Diego Schwartzman, Ben Shelton, Mackenzie McDonald, Laslo Djere, Ugo Humbert, Thiago Monteiro e Marco Cecchinato. Il presidente della FITP Angelo Binaghi ha così presentato il Sardegna Open.

"Si apre un’altra stagione di grandi eventi del tennis italiano, che ci accompagnerà tutto l’anno, attraverso un’edizione mai vista degli Internazionali d’Italia, fino al gran finale di Torino.

Gli eventi, sempre maggiori e sempre più importanti, sono il termometro della nostra crescita, costante da anni, cui ora si aggiunge la spinta fortissima del padel. Questo Challenger a Cagliari non sarà un one-shot, come gli ATP 250 di Santa Margherita di Pula e di Cagliari, ma abbiamo concrete possibilità di far sì che diventi un appuntamento fisso della stagione tennistica” . Photo Credit: Reuters