Il tennis torna in Cina dopo 4 anni: Medvedev annunciato per l'Atp di Zhuhai

Dall’inizio della pandemia Covid, l’Atp non ha più viaggiato verso i confini cinesi: se negli altri Paesi c’è stato un graduale rientro, tra misure preventive e non solo, per quel Paese non c’è stato nulla da fare.

Quattro anni dopo tutti i tipi di tornei, dai ‘250’ al ‘1000’ di Shanghai, si sono annullati, per lo stato di emergenza dichiarato dalla Repubblica Federale Cinese nel novembre del 2019. Ora che è finita questa situazione, si riparte con il torneo Atp di Zhuhai, dove è stata già annunciata una delle stelle del circuito maschile.

Il primo ad essere ufficializzato è Daniil Medvedev, campione Slam ed ex numero uno del mondo. “Non vedo davvero l'ora di tornare in Cina e giocare all'Hengqin International Tennis Center – ha detto l’attuale numero tre del mondo - Non vedo l'ora di vedere la città e lo stadio, di cui ho sentito parlare entrambi molto bene.

Sarà fantastico giocare di nuovo davanti ai tifosi cinesi dopo tre anni di assenza. Non vedo l'ora di vedervi tutti a settembre”, ha aggiunto.

La presenza del tennista russo in Cina dice due cose.

La prima è che quasi sicuramente non sarà nel team Europe della Laver Cup, dove è stato già annunciato il suo connazionale Andrey Rublev. La seconda cosa è che il calendario in quella parte d’Oriente ripartirà seguendo la stessa programmazione che c’era prima della pandemia Covid.

Come scrive Tuttosport, in contemporanea con il torneo di Zhuhai, ci sarà un altro evento Atp: luogo scelto è Chengdu, nel sud-ovest della Cina. A seguire, ci sarà il China Open di Pechino a partire dalla fine di settembre, e poi soprattutto il grande ritorno, ovvero lo Shanghai Masters.

Ad ottobre, tornerà il titolo ‘1000’ e probabilmente torneranno anche i grandi protagonisti: tra questi non dovrebbe mancare proprio Daniil Medvedev, campione in carica, detentore del titolo del 2019.

The Zhuhai Championships will host the return of world-class tennis to China for the first time in four years in September, 2023.



US Open champion @DaniilMedwed Daniil Medvedev will make his debut in Zhuhai in the tournament running between September 20 and 26 September.#ZC23 pic.twitter.com/zabhNFhNlL — Zhuhai Championships (@ZhuhaiChampions) April 26, 2023