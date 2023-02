Serena Williams sullo schiaffo di Will Smith: "Siamo tutti imperfetti"

La magistrale interpretazione di Will Smith nel film Una famiglia vincente - King Richard è valsa al nativo di Filadelfia il premio come miglior attore protagonista alla 94esima edizione della Notte degli Oscar. L’attore americano è riuscito a immedesimarsi come nessuno mai in, padre delle due campionesse Serena e Venus, e ha raccontato la storia di una delle famiglie più famose della storia dello sport nel migliore dei modi.

Will Smith, prima di ricevere il prestigioso premio, non ha gradito una battuta di poco gusto pronunciata dal comico Chris Rock nei confronti di sua moglie Jada Pinkett Smith. Smith non è riuscito a mantenere il controllo e ha colpito al volto in diretta mondiale Chris Rock dopo aver raggiunto il palco.

L'Academy, via Twitter, ha condannato il gesto compiuto da Will Smith e specificato che "non perdona la violenza in nessuna forma" .

Serena Williams su Will Smith. "Siamo tutti imperfetti"

A quasi un anni dall’accaduto, Serena Williams è tornata a parlare dell’episodio che ha fatto tanto discutere in un’intervista rilasciata a Gayle King per il CBS Mornings.

“Credo sia stato un film straordinario, premiato subito dopo da Questlove, ma è stato oscurato dalla vicenda. Ma credo anche di essere stata in una posizione in cui ho subito grande pressione e di aver fatto errori terribili.

Sono il tipo di persona che dice: ‘Mi sono trovata anche io in questa posizione. Ho commesso un errore. Non è la fine del mondo’ . Siamo tutti imperfetti e siamo tutti umani: Cerchiamo solo di essere gentili gli uni con gli altri.

Questo viene spesso dimenticato” . Will Smith si è subito scusato per la brutta reazione e spiegato: "Stavo affrontando qualcosa quella notte, sai? Non che questo giustifichi affatto il mio comportamento. Capisco quanto sia stato scioccante per le persone...

sono andato fuori. Quella era una rabbia che era stata repressa per molto tempo. È stata una notte orribile, come potete immaginare" . Photo Credit: Getty Images