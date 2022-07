Lieto annuncio di Ashleigh Barty: la bellissima foto pubblicata sui social

Il ritiro di Ashleigh Barty una delle notizie più sconvolgenti di questo 2022. L’ex tennista australiana, dopo aver vinto il primo torneo Slam di casa, gli Australian Open, ha deciso di comunicare il secondo ritiro dalle scene tennistiche, dopo quello del 2016, avvenuto subito dopo gli esordi nel circuito professionista.

La campionessa Slam ha abbondonato il tennis da numero uno del mondo: una posizione che è stata ceduta successivamente all’attuale leader del ranking WTA, Iga Swiatek. Quello del ritiro, tuttavia, non è l’unica notizia che ha coinvolto Ashleigh Barty quest’anno.

La vincitrice di tre titoli Slam, infatti, ha fatto un nuovo annuncio sui social: ha reso noto di aver sposato il proprio fidanzato, Garry Kissick. “Marito & moglie”: questa è la descrizione che accompagna la foto dei due neo-sposini; un matrimonio che, secondo il Daily Mail, è stato celebrato in segreto all’inizio di questo mese, con l’annuncio posticipato alla fine del mese.

Le reazioni al matrimonio di Barty

"È estremamente paziente con me e quando ci siamo incontrati non sapeva molto del tennis.

– aveva dichiarato Barty sul suo futuro marito in un’intervista a Vogue Australia, come riportato da Sportskeeda - "È stato precipitato nel capire com'è il tour e quanto si sta separati.

È la persona migliore da avere intorno, nel senso di staccare dal tennis ed essere in grado di portare il divertimento e risate quando ci stiamo allenando e non essere così seri tutto il tempo" Il matrimonio di Ashleigh Barty è rimasto estremamente segreto a tutti, anche alle sue ex colleghe del tour.

Quest’ultime, però, non hanno mancato di fare le congratulazioni all’australiana. Arrivati i commenti di due campionesse Slam che sono ancora presenti nel circuito: Iga Swiatek (“OMG, congratulations”) e Garbine Muguruza (“Congrats”).

Anche le campionesse del passato hanno voluto congratularsi con l’ex australiana: da Caroline Wozniacki a Kiki Bertens, passando per Johanna Konta.