Lesia Tsurenko attacca Andrey Rublev: il post della giocatrice ucraina

Gli organizzatori di Wimbledon hanno deciso di bandire i tennisti russi e bielorussi dal prestigioso Slam londinese. La dura scelta presa dai Championships ha scatenato diverse reazioni all’interno del mondo del tennis. Andrey Rublev, uno dei diretti interessati, ha espresso il suo punto di vista e ammesso di non seguire molto la politica.

“Ho fatto una dichiarazione sulla situazione e poi non ho più voluto rispondere ad altre domande, quindi ora farò un’altra dichiarazione e spero che possa rendere tutto più chiaro. Prima di tutto, non mi intendo di politica.

Non so niente, non leggo le notizie e non seguo in generale, perché lavoro duro per essere un tennista e questo è il mio lavoro. Ieri alcuni giocatori e io abbiamo avuto una call con Wimbledon, solo per parlare della situazione e cercare di trovare una soluzione.

Ad essere onesti, le ragioni che hanno portato all’esclusione non hanno senso e non c’è una logica in quello che hanno proposto. Avrei potuto capire se escludere i giocatori russi e bielorussi avesse un qualche impatto, ma non servirà a niente e non cambierà niente.

Quello che stanno facendo è una discriminazione nei nostri confronti” .

Anche Lesia Tsurenko critica Andrey Rublev

Le dichiarazioni di Rublev, a loro volta, hanno trovato il discorso di Alexandr Dolgopolov e Lesia Tsutenko.

Entrambi hanno replicato alle parole del russo attraverso il proprio account Twitter. “Quell’uomo( riferito a Rublev, ndr) non è interessato a quello che sta accadendo nel suo Paese. Per niente. E non è nemmeno interessato a quello che sta accadendo nel Paese vicino.

Impressionante” , ha scritto la giocatrice ucraina. “Che abisso esiste tra i nostri stati e le persone, non l’ho notato per così tanto tempo! Mi dispiace tanto. Ero cieca” . La Tsurenko ha poi condiviso il precedente post di Dolgopolov, che aveva attaccato duramente proprio Rublev.

"Le dichiarazioni di Rublev rappresentano il perfetto esempio del fatto che la decisione della federazione inglese sia quella giusta. Sta solo mentendo, in linea con ciò che fa il suo presidente e la sua propaganda, tutti i giorni" .