Will Smith sale sul palco e colpisce Chris Rock: la reazione di Serena Williams

Nella 94esima edizione della Notte degli Oscar, tenutasi presso il Dolby Theatre di Los Angeles, Will Smith ha vinto il premio come miglior attore protagonista per il film Una famiglia vincente - King Richard. Will Smith ha avuto il merito di interpretare in maniera impeccabile Richard Williams, padre delle due campionesse di tennis Serena e Venus.

Il film è stato molto apprezzato dalla critica e ha ricostruito la vita di Richard Williams e la crescita di Serena e Venus. Le due giocatrici americane hanno sempre seguito con orgoglio i consigli e le indicazioni del padre, grazie al quale hanno scritto alcune delle pagine più emozionanti della storia del tennis.

Will Smith colpisce Chris Rock: la reazione di Serena Williams

A pochi minuti dalla vittoria del suo primo Oscar, Will Smith si è reso autore di un gesto che sta facendo discutere molto. L’attore americano ha infatti colpito al volto il comico Chris Rock, uno dei presentatori della serata, proprio durante la cerimonia e in diretta mondiale.

Rock ha fatto una battuta di poco gusto nei confronti di Jada Pinkett Smith( moglie di Will Smith, ndr) , e la star del cinema lo ha raggiunto al centro del palco per rifilargli un forte schiaffo." Non pronunciare mai più il nome di mia moglie" , ha infine urlato Smith dopo aver raggiunto il suo posto.

Serena Williams, presente alla premiazione, ha commentato l’accaduto attraverso il proprio account Instagram. La 23 volte campionessa Slam è rimasta letteralmente senza parole e ha mostrato la sua incredulità in una breve storia.

"Mi sono semplicemente seduta" , ha detto la Williams. L'Academy, via Twitter, ha condannato il gesto compiuto da Will Smith e specificato che "non perdona la violenza in nessuna forma" . E' proprio all'Academy che l'attore ha rivolto le sue scuse.

"Richard Williams era un fiero difensore della sua famiglia. In questo momento della mia vita sono davvero sopraffatto da quello che Dio mi sta chiedendo di essere e di fare in questo mondo. Voglio scusarmi con l'Academy, voglio scusarmi con i miei colleghi candidati" .