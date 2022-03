Matteo Berrettini e la passione per il basket: la foto con il campione olimpionico

Quando non c’è il tennis ad occupare le sue giornate, per Matteo Berrettini c’è un’altra passione da assecondare: il basket. Nel mese di marzo, sono iniziati i tornei in terra statunitense, dove si disputano i primi due Masters 1000 della stagione: Indian Wells prima, Miami poi.

Con la permanenza negli States, il tennista italiano, numero sei al mondo, non ha potuto fare a meno di guardare la partita di NBA, la lega professionistica di pallacanestro del Nord America. Berrettini non è nuovo a questo tipo di appuntamenti.

Durante la Coppa Davis disputata nei primi giorni di marzo, mentre i suoi compagni portavano a compimento l’impresa di qualificarsi per i turni finali, il tennista di Roma era già a Indian Wells per recuperare dall’infortunio agli addominali.

Tra un allenamento e l’altro, il numero uno italiano del tennis ha scelto di godersi lo spettacolo dell’NBA, assistendo a bordo campo il match tra Los Angeles Lakers e Golden State Warrios. In quell’occasione, il finalista dell’ultima edizione di Wimbledon aveva postato sui propri social la foto di un suo idolo, LeBron James.

“Svegliatemi”: questo ha scritto Berrettini in una delle sue storie Instagram, in cui ritrae il cestista dei Lakers a pochi metri da lui.

Matteo Berrettini con il campione olimpionico

Con la fine di Indian Wells, il tennis si è spostato a Miami, così come quasi tutti i migliori tennisti del mondo.

Anche nella città della Florida, Matteo non ha potuto fare a meno di assecondare la propria passione ed è andato a vedere un altro match di NBA: Miami Heat contro i Golden State Warriors. In occasione del match, Berrettini ha fatto conoscenza con un campione dell’atletica: Usain Bolt, vincitore di otto medaglie olimpiche.

Nella foto pubblicata sul profilo Instagram dell’ATP, ci sono i simboli a rappresentare i due sportivi: un martello per Berrettini, in virtù del suo soprannome “The Hammer”; una freccia per Usain Bolt, il primatista dei 100 metri piani.

Al match tra Miami e Golden State, tuttavia, non c’era solo Berrettini, ma c’era anche un altro tennista italiano ad accompagnarlo.

È Lorenzo Sonego, che sul suo profilo social, ha pubblicato le foto con il collega e amico al FTX Arena, casa del Miami Heat.

