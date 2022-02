Andrey Rublev invoca la pace in Ucraina: il messaggio sui social del russo

Il conflitto tra Russia e Ucraina è iniziato: Putin ha annunciato in televisione l’attacco russo nei confronti dell’Ucraina, cui sono seguite alcune esplosioni in diverse zone del Paese ucraino. Le condanne a tale situazione sono arrivate da diversi fronti, mondo del tennis compreso.

Da ex tennisti ad attuali tenniste, sono stati diversi i post social che hanno espresso solidarietà alla situazione dell’Ucraina. Il più attivo sui social in queste ore è sicuramente Sergiy Stakhovsky, tennista ucraino, ex numero trentuno al mondo.

Non solo retweet da parte dell’ex tennista, ma anche post scritti di suo pugno. “Vorrei incoraggiare tutti i miei amici nel mondo a mettere pressione al proprio governo, convincendoli a supportare l’Ucraina con tutti i mezzi necessari.

Per cacciare tutti i diplomatici russi e gli oligarchi fuori dai loro paesi. Se l’Ucraina cadrà, l’Europa sarà la prossima…”, ha scritto sui social.

I would like to encourage all my friends around the world 🌏 to put pressure on your governments, persuade them to support Ukraine 🇺🇦 with all means necessary.

To kick out all the russian diplomats and oligarchs out of their countries. If Ukraine will fall the Europe is next.. — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) February 24, 2022