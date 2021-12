Gipo Arbino e Lorenzo Sonego: ecco gli obiettivi per il 2022

Senza un buon maestro non si va da nessuna parte. Lorenzo Sonego lo sa e la presenza costante di ‘Gipo’ Arbino, che lo accompagna praticamente da quando ha undici anni, gli ha consentito di crescere senza affanni.

Il tennista azzurro è scoppiato definitivamente: con la corazza del fighter si è avvicinato ai piedi della Top 20, si è assicurato il bis a Cagliari, si è regalato Roger Federer a Wimbledon, ha esordito ai Giochi Olimpici di Tokyo e soprattutto si è spinto tra i primi quattro sulla terra di casa a Roma.

Perdendo solo contro Novak Djokovic (che aveva battuto circa sette mesi prima). "Diciamo che è stato un 2021 molto buono, anche se con qualche scivolone originato in particolare dall’ancora poca esperienza di certe situazioni.

n particolare mi riferisco alla sconfitta agli Australian Open con Feliciano Lopez dopo essere stato avanti di due set, a quella agli US Open con il tedesco Oscar Otte, dove io purtroppo non ho potuto essere presente, e al match più recente di Coppa Davis con il croato Borna Gojo.

In questo ultimo caso Lorenzo ha pagato, oltre alla stanchezza di fine stagione, il peso della pressione: si giocava a Torino, a casa sua, davanti a tantissime persone che erano venute per vedere lui, e c’era in tutti quanti la consapevolezza che quell’incontro fosse determinante ai fini dell’esito di squadra” ha spiegato ‘Gipo’ a Super Tennis.

“Sono i fatti a dire che Lorenzo ha giocato bene, anche sulle diverse superfici, visto che ha vinto in Sardegna sulla terra, è stato finalista sull’erba ad Eastbourne e anche sul duro è stato competitivo.

Il momento top? Senza dubbio al Foro Italico, anche per via delle emozioni forti che abbiamo vissuto”

Tutto pronto per il 2022

A pochi giorni dalla ripartenza del circus, il coach ha provato a tirare le somme. “Anche se abbiamo avuto poco tempo, ci siamo soffermati su alcuni concetti, in particolare nell’esecuzione del rovescio gli ho cambiato l’impugnatura della mano destra, che prima usava poco” ha spiegato.

Realistici, ovviamente, gli obiettivi per la prossima stagione. "Preparare al meglio gli Slam, dove il ranking attuale consente di essere testa di serie, e i Masters 1000, con l’intenzione di avere il più possibile continuità di rendimento.

Sarebbe la chiave per un ulteriore salto di qualità e non intendo in termini di graduatoria. Alla base di tutto sta il migliorarsi dal punto di vista tecnico, la classifica poi non è che una conseguenza del livello che si è capaci di esprimere"