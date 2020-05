Azarenka: "Sento di avere ancora molto da dare al tennis"

Viktoria Azarenka ha spalancato le porte di casa ai ragazzi di tennis.com. Metaforicamente, ovviamente. Tra i tanti dubbi e le poche certezze, la bielorussa ha raccontato le dinamiche del lockdown e i piani per il futuro con grande lucidità.

«I giorni si somigliano. E questo è un problema per la mente. Continuo ad allenarmi a casa per non perdere la forma anche se non sappiamo ancora quando saremo in grado di ricominciare. Si tratta di una situazione inedita per tutti ed è normale provare un po' d'ansia».

Per fortuna c'è il piccolo Leo. «Davvero, è incredibile passare tutto questo tempo con lui. E sembra già che dalla mamma abbia preso la competitività. Vuole sempre vincere quando giochiamo.

READ MORE Albert Costa chiede chiarezza al Governo spagnolo sull'inizio della Pandemia

Anche a me piace vincere e molte volte mi tocca perdere per farlo felice» ha aggiunto sorridendo. Il velo di incertezza che avvolge ormai da una manciata di mesi il mondo del tennis ha sempre la stessa forma. Quando il carrozzone ricomincerà a muoversi, ricomincerà a muoversi quasi sicuramente con gli spalti vuoti.

«Senza i tifosi, il nostro sport sarebbe povero di emozioni. Inoltre un sacco di giocatori fanno affidamento sul calore del pubblico per trovare le motivazioni quando sono in difficoltà. Per me sarebbe assurdo ritornare alle competizioni e non vedere nessuno, ma d'altronde ci alleniamo da soli.

Ed è anche vero che alla fine sarebbe una semplice questione di abitudine». Ritiro? Non se ne parla proprio. «Sento di avere ancora molto da dare a questo sport, soprattutto adesso che ho trovato un equilibrio nella mia vita.

Sarà certamente una una sfida complicata, ma se non non mi sentissi così bene avrei già appeso la racchetta al chiodo». Photo Credit: Getty Images