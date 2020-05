Nuovo infortunio per Matteo Berrettini: l'azzurro salterà l'esibizione in Florida

Non è un 2020 semplice per il tennista italiano Matteo Berrettini che continua ad essere alle prese con gli infortuni. Il ragazzo romano ha infatti subito un nuovo infortunio alla caviglia e sarà costretto a saltare le UTR Pro Match Series, torneo d'esibizione in programma in Florida (a West Palm Beach) dall'8 al 10 Maggio.

L'attuale tennista, attualmente numero 8 al mondo, ha saltato la prima parte di stagione a causa di un infortunio, sempre alla caviglia, che lo ha costretto tra l'altro a saltare l'Australian Open 2020. In questo torneo sarà sostituito dal tennista polacco Hubert Hurkacz.

Gli altri 3 partecipanti al torneo sono Reilly Opelka, Tommy Paul e Tennys Sandgren. Il torneo femminile andrà in scena invece dal 22 al 24 Maggio e vedrà protagoniste Alja Tomljanovic, Danielle Collins, Amanda Anisimova e Alison Riske.

UTR Pro Match Series update: Matteo Berrettini is out due to a sprained ankle and will be replaced by world #29 @HubertHurkacz. Wishing Matteo a speedy recovery!



The UTR Pro Match Series will be broadcast live on @TennisChannel May 8-10 at 12pm ET.

#tennis #UTRProMatchSeries pic.twitter.com/tlvR5WDrlD — MyUTR (@MyUTR) May 4, 2020