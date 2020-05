Il tennis tedesco prova a ripartire con il Tennis Point Exhibiton Series

Mentre in Italia si aspetta il quattro maggio per tornare a giocare a tennis, nel rispetto dei limiti e delle norme sulla sicurezza imposti dal dpcm del 26 aprile, in Germania si è iniziato già a giocare. Quello che sta andando in scena questa settimana in territorio tedesco è un torneo al quale si stanno provando ad applicando tutte le regole di distanziamento e per garantire la sicurezza dei giocatori.

Nessun spettatore, zero raccattapalle, ma diversi giocatori pronti a scendere ugualmente in campo. L’evento si chiama Tennis Point Exhibition Series e si sta svolgendo a porte chiuse a Hoehr-Grenzhausen, piccolo centro della Renania-Palatinato di 10mila abitanti.

Il torneo è riservato ai giocatori che risiedono nella regione. Tra i volti noti c’è Dustin Brown: giamaicano naturalizzato tedesco che è uno dei principali promotori dell’iniziativa. Al suo fianco c’è Rodney Rapson, l’organizzatore.

Si tratta dell’amministratore delegato per l’Europa e il Regno Unito di di PlaySight, la piattaforma video che fornisce le riprese live dell’evento. “Io e Dustin ne abbiamo parlato un mese fa dopo che lo stop dei circuiti ATP e WTA.

Siamo i primi a tornare come sport in Europa. Forse perché tutti stavano aspettando che il governo allentasse le restrizioni prima di pianificare. Noi invece ci siamo fatti trovare pronti con un torneo”. Il formato prevede un girone all’italiana da otto giocatori dove tutti si devono affrontare.

Oltre a Brown, sono in gara Yannick Hanfmann, Benjamin Hassan, Constantin Schmitz, Johannes Haerteis, Jean-Marc Werner e Florian Broska. Accedono alle semifinali i migliori quattro in classifica. E’ stato adottato il formato delle Next Gen Atp Finals: tre set (non cinque) da non più di sette game.

In caso i giocatori si ritrovino sul tre pari, il tie-break decide il set. Sul punteggio di 40 pari nel game non ci sonoi vantaggi, ma un punto decisivo. Il mini-torneo si concluderà lunedì, ma sarà ripetuto: si giocherà infatti anche dal 7 al 10 maggio e poi dal 14 al 17.

Prima di ottenere il via libera per disputare il torneo, la polizia locale ha effettuato controlli prima dell’inizio dell’evento e sopralluoghi durante i match per verificare il rispetto dell’uso di gel e mascherine.

Ci sono solo tre persone in campo: i due giocatori e l’arbitro. I giocatori entrano ed escono attraverso ingressi differenti e nelle pause sono seduti uno di fronte all’altro in modo da non incrociarsi mai a rete.

Tutti i cibi e le bevande sono preconfezionati e i giocatori mangiano da soli ai tavoli. Il torneo tedesco a Höhr-Grenzhausen è solo il primo di una serie. Rapson, infatti, ha già in programma altri due eventi in Germania: Donald Young, Taylor Townsend e Shelby Rogers sono solo alcuni dei nomi noti che vi prenderanno parte dall’11 maggio, insieme a tennisti di ranking più basso che potranno così avere un sostegno economico. Lo stesso Rapson spera di poterne organizzare quattro ad Atlanta, negli Stati Uniti.