Mertens, dalla "voglia" di casa al sogno di ricominciare a viaggiare

«Spesso quando sei in giro per i tornei pensi 'vorrei tanto essere a casa' ma adesso con questa situazione sogno solamente di poter ricominciare a viaggiare il prima possibile». Nelle parole di Elise Mertens, numero ventiquattro del mondo, è facile riconoscere un'intera categoria.

La belga sta rispettando il periodo di isolamento a Leuven, capoluogo della provincia del Brabante Fiammingo, insieme alla famiglia. Non mi era mai successo di stare ferma per così tanto. Vedere le strade vuote è strano, di solito qui sono abbastanza trafficate.

Passano poche auto davanti casa mia e ogni tanto qualcuno a piedi. C'è davvero calma e questo non mi dispiace» ha confessato nel corso di un'intervista al sito ufficiale della Wta. L'emergenza coronavirus ha stravolto la quotidianità di tutti.

«Ho una piccola palestra in casa, mi aiuta a fare degli esercizi. Non è la mia routine, ma almeno così facendo mi tengo in forma, attiva, pronta a ricominciare senza perdere tono muscolare e resistenza».

La cancellazione dei Championships ha fatto strada a pochi scenari. «Perderlo è stato davvero un vero shock. Non possiam far altro che stare a casa e sperare che la gente faccia lo stesso. Questo [del virus] è un problema molto più grande di noi e quando in televisione senti di quello che sta accadendo in tutto il mondo ne capisci l'importanza.

Sarà una grandissima sfida per tutti, l'augurio è quello che venga trovata una soluzione il prima possibile».