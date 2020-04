La curiosa e sexy quarantena di Anastasia Pavlyuchenkova

L'emergenza Coronavirus ha costretto oltre la metà della popolazione mondiale ad affrontare la quarantena ed anche i tennisti fanno parte di questa situazione. Ci sono coloro che si dilettano a cucinare come Rafa Nadal e Sinner, chi gioca a tennis con il muro come Federer ed anche persone che passano la giornata in modi alternativi.

È il caso della tennista russa Anastasia Pavlyuchenkova che si è "tuffata" letteralmente nella neve in un modo abbastanza particolare. Attualmente la tennista è nelle prime 50 al mondo, ma ha come miglior ranking la 13 posizione in carriera.

Per quel che riguarda i risultati del Grande Slam la russa ha raggiunto i Quarti di Finale in tutte e 4 le prove del Grande Slam. La russa ha iniziato bene il suo 2020 raggiungendo i Quarti di Finale all'Australian Open: testa di serie numero 30, la Pavlyuchenkova ha eliminato tenniste come la Pliskova e la tedesca Kerber ed è stato eliminato solo dalla, poi finalista, Garbine Muguruza.

Ecco il suo interessante post pubblicato sui social: