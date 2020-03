Isner chiede consigli ai fan riguardo il "congelamento" delle classifiche

L'evolversi della situazione relativa al Coronavirus ha complicato i piani di diversi atleti nel mondo del tennis. Tanti hanno dovuto fare i conti con cambi di programma totali, ma uno dei principali problemi che oramai tutti si chiedono riguarda le classifiche Atp e Wta.

I tennisti non potranno disputare tornei nelle prossime 6 settimane e di conseguenza perderanno i punti guadagnati lo scorso anno. Allo stesso tempo questa situazione crea fastidio tra i tennisti con alcuni atleti della Top 20 che potrebbero perdere tante posizioni senza alcuna colpa.

Uno dei tennisti più conosciuti sui social, l'americano John Isner ha attraverso il suo profilo Twitter, chiesto ai fan cosa farebbero con questa paradossale situazione. La domanda è diventata subito virale e tanti hanno voluto dare una propria risposta.

Attualmente Isner è appena fuori dalla Top20 ma potrebbe perdere posizioni, a causa di questa situazione, nelle prossime settimane. Ecco il suo tweet:

Asking this not because I’m tone deaf but more because I think a healthy debate could be fun.



So tennis fans, Should the ATP/WTA ‘freeze’ ranking points during this hiatus or let all the points fall off? — John Isner (@JohnIsner) March 16, 2020