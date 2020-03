Fognini: "Uniti ce la faremo! Ognuno di noi può fare qualcosa restando a casa"

“La Davis è molto importante. Giocare per l'Italia è un onore e penso di averlo dimostrato sempre” . Spesso Fabio Fognini ha ribadito l’importanza dei colori azzurri e della nazionale. Quella nazionale che per lui rappresenta il coronamento di un sogno, il massimo obiettivo ed il più grande orgoglio in carriera.

Il tennista ligure si è sempre speso per la maglia azzurra ed oggi, più che mai, continua a farlo in uno dei momenti più difficili vissuti dal nostro Paese. L’emergenza sanitaria che sta colpendo l’Italia, come molti altri Paesi nel mondo, diventa sempre più seria e critica; così Fognini ha deciso di lanciare l’ennesimo importante messaggio attraverso il suo account Facebook.

"Io sono Arma di Taggia, io sono la Liguria, io sono l’Italia e io sono il mondo.Io sono Arma di Taggia e amo la terra dove sono nato e cresciuto. Io sono Italia e amo questa nazione e sono orgoglioso di rappresentarla, amo la forza d’animo delle persone, e la capacità di reagire alle difficoltà.

Ma io sono anche Barcellona, la città che mi ha adottato a 18 anni, che mi ha fatto innamorare di mia moglie e permesso di costruire una famiglia meravigliosa. Io sono mondo, perché ogni settimana gioco in un paese diverso, e ora più che mai perché siamo tutti uguali e abbiamo voglia di sconfiggere questo maledetto “nemico” che è entrato nelle nostre vite.

Tutti insieme, distanti, ma uniti dal senso di responsabilita’ e dalla speranza. Uniti ce la faremo! In questo momento siamo un esempio per il mondo: continuiamo così perché OGNUNO DI NOI può fare qualcosa restando a casa"