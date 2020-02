Sinner saluta la Sharapova: "Sei stata una campionessa da cui ho imparato tanto"

Dopo l'annuncio del suo ritiro sono tanti i tennisti a complimentarsi ed a riconoscere la grandezza di Maria Sharapova. Tanti campioni già ne hanno parlato ed anche Jannik Sinner ha voluto salutare, attraverso un post su Instagram, l'ormai ex campionessa russa.

La Sharapova è stata considerata tra le tenniste più belle di sempre, oltre ad essere una campionessa è stata anche un'icona glamour. Sui social Sinner ha scritto così: "Non ti conosco da tanto tempo, ma abbastanza da sapere che non sei solo una grande campionessa, da cui ho imparato tanto, ma anche una grande donna"

Nel corso della sua carriera Maria Sharapova ha ottenuto diversi successi: l'ex numero 1 al mondo ha vinto 5 titoli del Grande Slam, il suo primo a Wimbledon a soli 17 anni. La prima russa ad essere numero 1 al mondo ha conquistato 36 titoli WTA e vinto tutti e 4 tornei del Grande Slam.

Oltre a questi, ha vinto poi le WTA Finals nel 2004. È ricordata per le sue rivalità con tante campionesse del passato e presenti ed in particolare per la rivalità con la campionessa americana Serena Williams.

