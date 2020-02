Dominic Thiem non giocherà il torneo di Buenos Aires: "Ho bisogno di riposo"

“Non vorrei che Dominic Thiem venisse a Buenos Aires, è di un altro livello. Preferirei che restasse a casa per riposarsi dopo gli Australian Open. Per lo spettacolo la sua presenza sarebbe una bella notizia, ma per le possibilità di vincere il torneo no” , aveva così scherzato in conferenza stampa Guido Pella, parlando dell’ottimo momento del tennista austriaco.

Le parole del numero 22 del mondo si sono però rivelate profetiche, perché dopo qualche ora è arrivato l’annuncio ufficiale di Thiem. Il finalista dell'ultima edizione degli Australian Open ha deciso di saltare il torneo ATP 250 di Buenos Aires per recuperare le energie.

“Ciao ragazzi. Ho percorso un meraviglioso cammino in Australia” , ha spiegato Thiem. “Però a causa di questa grande esperienza, mi vedo costretto a saltare il torneo di Buenos Aires. Sono davvero molto stanco ed ho bisogno di riposarmi per non compromettere il resto della stagione.

Amo molto questo torneo, è sempre stato uno dei miei preferiti. Buenos Aires è una grande città. Tornerò, senza dubbio. Posso prometterlo. Spero che sarà una grande edizione”. Thiem aveva vinto il torneo argentino due volte in carriera, nel 2016 e nel 2018, battendo in finale rispettivamente Nicolas Almagro e Aljaz Bedene.