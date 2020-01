Struff è impegnato con donazioni per la lotta ai problemi dell'ambiente

Il mondo del tennis ed in generale tutti i tennisti sono molto attenti a ciò che accade al di fuori del campo da gioco. Solitamente i tennisti non si espongono sia nella vita che sui social network per quello che accade all'ambiente, ma non è questo il caso del tennista tedesco Jan Lennard Struff che è molto coinvolto negli ultimi tempi per i problemi sui cambiamenti climatici e l'immissione di CO2 nell'atmosfera.

Il giocatore ha pubblicato un messaggio su Twitter dove sostiene ed ha effettuato delle donazioni per aiutare queste problematiche. Attualmente il tennista tedesco è il numero 35 del ranking mondiale. Nel 2019 ha raggiunto il suo migliore risultato in una prova del Grande Slam raggiungendo gli Ottavi di finale al Roland Garros dove è uscito contro il campione serbo Novak Djokovic.

Nell'ultimo Masters Series della stagione, a Parigi-Bercy, Struff ha ottenuto una prestigiosa quanto importante vittoria contro il russo Khachanov che gli ha dato il pass per gli Ottavi. Nel corso della sua carriera il giocatore, classe 1990, non ha vinto nessun titolo.

Ecco il suo tweet: