Caos Ucraina. Tokyo 2020 a rischio per Svitolina?

È ormai guerra tra Elina Svitolina e la Federazione. In ballo, ovviamente, la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo del 2020. Allo stato attuale la ventiquattrenne di Odessa non risponde ai requisiti minimi, negli ultimi due anni non ha infatti collezionato una singola presenza in Fed Cup.

Gli scontri, nati presumibilmente da un mancato accordo finanziario, pare quindi abbiano portato a una rottura insanabile: "Ho fatto parte del gruppo per anni, ho sempre portato il nome dell'Ucraina in giro per il mondo.

Adesso, solo perché un problema fisico mi ha impedito di partecipare a una sfida, hanno creato una campagna per dire che sono ossessionata dai soldi. È vero, ho cercato un accordo finanziario, ma ho sempre specificato che se non fossimo riusciti a trovarlo, avrei fatto in modo di trovare una soluzione.

Non ho giocato perché ho avuto dei problemi fisici. Non volevo mettere a repentaglio la mia salute. La Federazione ha voluto dare un'immagine sbagliata. Ho una Fondazione in Ucraina, ne parlo sempre ovunque vada, dedico sempre del tempo ai più piccoli.

Non credo si stiano comportando nella maniera giusta" ha confessato al portale BTU. La questione Tokyo 2020 appare ovviamente la più spinosa: "Voglio giocare e sono ovviamente disposta a prendere parte alla prossima sfida di Fed Cup.

Se poi la Federazione continuerà ad avere questo atteggiamento, e se decideranno di non convocarmi, troverò un altro modo per partecipare alle Olimpiadi. Sono una delle migliori giocatrici al mondo e sono convinta esista un altro modo per ottenere i requisiti, ma sarebbe triste anche se mi impedissero di aiutare la squadra" Photo Credit: Getty Images