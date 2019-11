Costa: "In alcuni tornei dello Slam le partite finiscono molto più tardi"

Uno dei problemi che la nuova Coppa Davis dovrà risolverà sarà sicuramente quello relativo alla questione degli orari delle partite. L’errore di organizzazione commesso dal Gruppo Kosmos è in questo caso evidente e sotto gli occhi di tutti.

Solo nella seconda giornata della nuova competizione, Spagna e Russia sono state costrette a terminare il terzo e decisivo incontro all’1:50 di notte. Interrogato sulla delicata situazione, Galo Blanco, direttore sportivo di Kosmos, ha dichiarato: “La programmazione nel tennis è difficile da controllare.

È il primo anno e ci sono cose che dovranno essere risolte in futuro”. In un’intervista al quotidiano spagnolo AS, anche il direttore della Davis Albert Costa ha voluto esprimere la propria opinione. “Non siamo l’unico evento a cui accade questo.

Le partite agli US Open o agli Australian Open finiscono molto più tardi. Molti tornei vorrebbero avere stadi pieni per una partita di doppio. Questo torneo ha un impatto davvero importante. È incredibile che dopo l’una di notte fossero presenti più di 8000 persone nella struttura.

Registrare una grande affluenza alle 10 del mattino è impossibile per qualsiasi città del mondo. Cercheremo di migliorare sempre di più, in questo torneo potranno cambiare molte cose”.